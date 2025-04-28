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Технологія direct-to-cell від Starlink , європейські підходи до будівництва житла і створення регіональних хабів: як бізнес готується до відновлення України
Понад шість мільйонів українців виїхали за кордон і вже будують своє життя за межами країни, ще мільйон – на фронті. Головне завдання бізнесу та держави – не тільки втримати тих, хто залишився, а й створити умови, щоб повернулися ті, хто виїхав. Саме про це йшлося на Business Wisdom Summit 2025, який був організований виданням Delo.ua.
Під час панельної дискусії Recovery: інвестиції у відновлення України представники бізнесу обговорювали, як впроваджувати технології, залучати інвестиції, формувати нові правила гри та попри кризу знайти економічні можливості.
Директор з розвитку нових напрямів бізнесу Київстар Ілля Польшаков поділився своїм поглядом на роль інновацій у процесі відбудови. Він зазначив, що у останні роки Київстар активно інвестує в нові технології. Зокрема, разом з компанією Microsoft допомагає у трансформації українського малого та середнього бізнесу. А у минулому році компанія вперше в Європі, і серед перших у світі, підписала велику угоду зі SpaceX, щоб запустити в Україні технологію direct-to-cell (прямий зв’язок із мобільним телефоном).
Партнерство зі Starlink дозволить інтегрувати супутниковий зв’язок у вже існуючу мережу та надати можливість зв'язатись з рідними навіть при найгірших сценаріях, наприклад, під час повного блекауту чи в місцях де є мертві зони покриття наземної мережі, як от у віддалених гірських місцевостях.
Зараз компанія завершує інтеграцію технології в Україні та готується до тестування. Уже цього року планують запускати перші сервіси – зокрема, месенджинг та OTT-сервіси. На початку наступного року – базовий мобільний інтернет. Це не заміна звичайного інтернету, але справжнє рятівне коло для банківських терміналів, медичних систем і просто зв’язку в кризові моменти.
Польшаков наголосив, що сучасні технології повинні працювати на тих, хто забезпечує країну — аграріїв, будівельників, рятувальників та інших фахівців критично важливих сфер. Саме тому Київстар активно підтримує їх розвиток.
"Минулого року ми разом із американською компанією Trimble створили в Україні національну РТК-мережу — систему високоточного позиціонування. Її першими почали застосовувати аграрії, які працюють на передовій техніці. Щоб забезпечити безперервну роботу в полі, система має бути стабільною щосекунди. Адже мова йде не лише про ефективність, а й про стратегічне майбутнє країни", — говорить Польшаков.
Сьогодні РТК активно застосовується не лише в агросекторі, а й у геодезичних роботах, будівництві, а також для потреб гуманітарного розмінування. Серед партнерів Київстару — ДСНС та охоронна компанія “Шеріф”.
Крім того, компанія дбає про цифрову трансформацію малого та середнього бізнесу. У партнерстві з Microsoft Київстар допомагає підприємцям впроваджувати хмарні рішення, сучасні інструменти командної роботи та покращувати ефективність. Сьогодні уже сотні компаній успішно користуються цими можливостями
Директор М4U і співзасновник MAXIFY.AI Володимир Даниленко звернув увагу ще на один важливий фактор для повернення українців – наявність житла. За даними Київської школи економіки, тільки прямі збитки в цій сфері сягнули понад 60 мільярдів доларів.
Даниленко також наголосив, що ринок нерухомості має високу інерційність, і реагувати на попит швидко не зможе.
Водночас він пропонує і рішення. Працюючи в Європі, його команда бачила ефективні формати швидкого будівництва – каркасні технології, що дозволяють зводити 7–8-поверхові будинки за 3–4 місяці.
Комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська також вбачає, що для того щоб українці поверталися додому, потрібно забезпечити дві ключові речі: житло і роботу.
Одним із рішень може стати запровадження моделі соціального орендного житла або оренди з викупом. Вже з’явився відповідний законопроєкт, який активно обговорює професійна спільнота. Суть – у створенні державного-приватного партнерства, де девелопери будуватимуть пул орендних квартир за нижчими цінами для менш захищених верств населення.
"Це ініціатива працює в Європі. Наприклад, у Німеччині держава може компенсувати частину собівартості будівництва, надати пільгову землю, або кредити під 0,01% на 30–40 років", – пояснює Лаєвська.
Вона додає, що українські девелопери також можуть бути зацікавлені у подібному партнерстві, якщо отримають преференції, наприклад, спрощення підключення мереж чи зміни цільового призначення земель.
Але відновлення України – це не лише про цеглу й бетон. Генеральний директор компанії “Промприлад” Юрій Филюк підкреслює, що, перш за все, треба розуміти, чи буде після війни для кого відновлювати.
На думку Филюка, критично важливо створювати центри розвитку й підвищення кваліфікації. Особливо – міжсекторальні хаби, які можуть генерувати рішення для відбудови не просто «як було», а краще, ніж було. Наприклад, руйнування енергосистеми – це шанс не лише її відновити, а й побудувати нову, сучасну й стійку інфраструктуру, що покращить інвестиційний потенціал країни.
Він наголошує: ці рішення мають народжуватися не лише в Києві, Брюсселі чи Вашингтоні, а й на місцях – у містах і громадах, які добре розуміють свої реальні потреби. Саме тому кейс Промприладу в Івано-Франківську – яскравий приклад того, як можна поєднати бізнес, культуру, громадянське суспільство й державу, щоб разом будувати сучасні рішення.
Євген Ріяко, адвокат і керуючий партнер юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS, говорить про важливі зрушення, які відбуваються в законодавстві – і які можуть реально змінити правила гри для бізнесу в Україні.
"Один із таких – законопроєкт, що проходить друге читання, і покликаний зупинити "маски-шоу" та практику, коли арешти майна накладаються безстроково після обшуків. Якщо закон ухвалять – суд накладатиме арешт лише на чітко визначений термін, наприклад, на 2 місяці".
Серед головних ризиків для бізнесу Ріяко назвав – репутаційні втрати через "фактові провадження", коли компанію не допускають до тендерів.
Що сьогодні реально працює? Дисциплінарна відповідальність. Адвокат порадив бізнесу брати активну участь у дисциплінарних палатах і комісіях, бо саме там можна впливати на правоохоронців, судекспертів, прокурорів і слідчих.
"Це інструмент, який реально стримує свавілля", — зазначає він.