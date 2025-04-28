Технология direct-to-cell от Starlink, европейские подходы к строительству жилья и созданию региональных хабов: как бизнес готовится к восстановлению Украины

Более шести миллионов украинцев уехали за границу и уже строят свою жизнь за пределами страны, еще миллион – на фронте. Главная задача бизнеса и государства – не только удержать оставшихся, но и создать условия, чтобы вернулись уехавшие. Именно об этом говорилось на Business Wisdom Summit 2025, организованном изданием Delo.ua.

Во время панельной дискуссии Recovery: инвестиции в восстановление Украины представители бизнеса обсуждали, как внедрять технологии, привлекать инвестиции, формировать новые правила игры и, несмотря на кризис, найти экономические возможности.

Директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар Илья Польшаков поделился своим взглядом на роль инноваций в процессе восстановления. Он отметил, что в последние годы Киевстар активно инвестирует в новые технологии. В частности, вместе с корпорацией Microsoft помогает в трансформации украинского малого и среднего бизнеса. А в прошлом году компания впервые в Европе и среди первых в мире подписала крупное соглашение со SpaceX, чтобы запустить в Украине технологию direct-to-cell (прямая связь с мобильным телефоном).

Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киеве

Партнерство Starlink позволит интегрировать спутниковую связь в уже существующую сеть и предоставить возможность связаться с родными даже при худших сценариях, например, во время полного блекаута или в местах, где есть мертвые зоны покрытия наземной сети, как в отдаленных горных местностях.

Представьте ситуацию, когда нет связи вообще, потому что нет питания электроэнергии, необходимой для питания базовых станций. Киевстар активно развивает наземную сеть, но технология direct-to-cell – это инновация, которая дополнит существующую инфраструктуру благодаря спутникам. Мы хотим, чтобы жители страны могли получить хотя бы базовую связь Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киеве

Сейчас компания завершает интеграцию технологии в Украину и готовится к тестированию. Уже в этом году планируется запуск первых сервисов – в частности, мессенджинг и OTT-сервисы. В начале следующего года – базовый мобильный интернет. Это не замена обычного Интернета, но настоящий спасательный круг для банковских терминалов, медицинских систем и просто связи в кризисные моменты.

Польшаков подчеркнул, что современные технологии должны работать на тех, кто обеспечивает страну – аграриев, строителей, спасателей и других специалистов критически важных сфер. Именно поэтому Киевстар активно поддерживает их развитие.

"В прошлом году мы вместе с американской компанией Trimble создали в Украине национальную РТК-сеть — систему высокоточного позиционирования. Ее первыми начали применять аграрии, работающие на передовой технике. Чтобы обеспечить непрерывную работу в поле, система должна быть стабильной ежесекундно. Ведь речь идет не только об эффективности, но и о стране.

Сегодня РТК активно применяется не только в агросекторе, но и геодезических работах, строительстве, а также для нужд гуманитарного разминирования. Среди партнеров Киевстара — ГСЧС и охранная компания "Шериф".

Кроме того, компания работает на цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса. В партнерстве с Microsoft Киевстар помогает предпринимателям внедрять облачные решения, современные инструменты командной работы и улучшать эффективность. Сегодня уже сотни компаний успешно пользуются этими возможностями.

Директор М4U и соучредитель MAXIFY.AI Владимир Даниленко обратил внимание еще на один важный фактор для возвращения украинцев – наличие жилья. По данным Киевской школы экономики, только прямые убытки в этой сфере достигли более 60 миллиардов долларов.

Владимир Даниленко, директор М4U, соучредитель MAXIFY.AI

"Мы видим стратегический дефицит жилья. Когда война закончится, люди вернутся – и им просто не будет, где жить. Нового предложения недостаточно, старая "вымывается", часть проектов заморожены, а их перезапуск – под вопросом. Некоторые компании демонстрируют признаки скрытого банкротства". Владимир Даниленко, директор М4U, соучредитель MAXIFY.AI

Даниленко также подчеркнул, что рынок недвижимости обладает высокой инерционностью, и реагировать на спрос быстро не сможет.

В то же время, он предлагает и решение. Работая в Европе, его команда видела эффективные форматы быстрого строительства – каркасные технологии, позволяющие строить 7–8-этажные дома за 3–4 месяца .

Коммерческая директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская также видит, что для того чтобы украинцы возвращались домой, нужно обеспечить две ключевые вещи: жилье и работу.

"Пока строится жилья в несколько раз меньше, чем до войны. Если посчитать потери жилищного фонда, то при нынешних темпах нам понадобится 20 лет, чтобы только восстановить разрушенное. Не говоря уже о новой потребности". Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд"

Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд"

Одним из решений может стать введение модели социального арендного жилья или аренды с выкупом. Уже появился соответствующий законопроект, который активно обсуждает профессиональное сообщество .

"Это инициатива работает в Европе. Например, в Германии государство может компенсировать часть себестоимости строительства, предоставить льготную землю или кредиты под 0,01% на 30 - 40 лет", - объясняет Лаевская.

Она добавляет, что украинские девелоперы также могут быть заинтересованы в подобном партнерстве, если получат преференции, например упрощение подключения сетей или изменения целевого назначения земель.

Но восстановление Украины – это не только кирпич и бетон. Генеральный директор компании "Промприбор" Юрий Филюк подчеркивает, что, прежде всего, нужно понимать, будет ли после войны для кого восстанавливать.

"По прогнозам демографов, по завершении войны в Украине может остаться около 25 миллионов человек. Это серьезное сокращение не только населения, но и экономического и потребительского потенциала". Юрий Филюк генеральный директор Промприбора

Юрий Филюк генеральный директор Промприбора

По мнению Филюка, критически важно создавать центры развития и повышения квалификации. Особенно межсекторальные хабы, которые могут генерировать решения для восстановления не просто «как было», а лучше, чем было. К примеру, разрушение энергосистемы – это шанс не только ее восстановить, но и построить новую, современную и устойчивую инфраструктуру, что улучшит инвестиционный потенциал страны.

Он подчеркивает: эти решения должны рождаться не только в Киеве, Брюсселе или Вашингтоне, но и на местах – в городах и общинах, хорошо понимающих свои реальные потребности. Именно поэтому кейс Промприбора в Ивано-Франковске – яркий пример того, как можно совместить бизнес, культуру, гражданское общество и государство, чтобы вместе строить современные решения.

Евгений Рияко, адвокат и управляющий партнер юридической компании RIYAKO & PARTNERS, говорит о важных сдвигах, происходящих в законодательстве – и которые могут реально изменить правила игры для бизнеса в Украине.

Евгений Рияко, адвокат, управляющий партнер юридической компании RIYAKO & PARTNERS

"Один из таких – законопроект, проходящий второе чтение, и призван остановить "маски-шоу" и практику, когда аресты имущества накладываются бессрочно после обысков. Если закон будет принят – суд будет налагать арест только на четко определенный срок, например, на 2 месяца".

Среди главных рисков для бизнеса Рияко назвал репутационные потери из-за "фактовых производств", когда компанию не допускают к тендерам.

"Для бизнеса упоминание в любом судебном решении – это как приговор. Ни один комплайенс не пропустит фирму со "шлейфом" криминала", — объясняет Рияко. Евгений Рияко, адвокат, управляющий партнер юридической компании RIYAKO & PARTNERS

Что сейчас реально работает? Дисциплинарная ответственность. Адвокат посоветовал бизнесу активно участвовать в дисциплинарных палатах и комиссиях, потому что именно там можно влиять на правоохранителей, судэкспертов, прокуроров и следователей.

"Это инструмент, реально сдерживающий произвол", — отмечает он.