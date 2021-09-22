Топ-менеджмент "Нафтогаза" поспорил из-за себестоимости добычи газа

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер сообщил, что себестоимость газа украинской добычи составляет 1 гривну за куб. м. Об этом он сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

"Есть много непонимания, приводит ли добыча газа к потерям. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около 1 гривны за кубический метр. Мы продаем газ по 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ. Если бы "Нафтогаз" продавал газ на рынке другим потребителям, то мог бы заработать более 20 гривен за кубический метр. Мы пренебрегаем этими 13 гривнами, чтобы обеспечить потребности населения и предприятий теплокоммунэнерго. Итак, "Нафтогаз" зарабатывает 6 гривен в одном кубометре, из этого он платит ренту правительства, осуществляет инвестиции и платит дивиденды правительства как акционеру. На мой взгляд, не должно быть никаких дискуссий о том, зарабатывает "Нафтогаз" деньги или не зарабатывает. Компания их зарабатывает. Мы не должны путать это со списыванием долгов, которые были результатом режима ПСО в последние годы. Когда мы говорим о добыче, хорошо осознавать, что она генерирует прибыли для страны", — сказал Ватерландер.

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По его словам, в рамках программы "20/20" "Нафтогаз" добыл около 95% всех объемов газа, которые были обещаны на 2016-2020 годы. При этом инвестиции, которые были сделаны, меньше на 1 млрд долларов, чем те, которые компания просила.

"Как я сказал ранее, в рамках программы было вложено 3 миллиарда долларов, а планировалось 4 миллиарда долларов. Инвестировали меньше, потому что компания не имела доступа к большому количеству новых месторождений, на которые она рассчитывала при разработке программы. Итак, деньги не были утрачены, их можно инвестировать. Теперь у нас есть лицензии и доступ к участкам", — сказал Ватерландер.

При этом он отметил, что если бы тогда не были инвестированы 3 миллиарда, то сейчас бы не было стабилизации добычи, а объемы добычи существенно упали бы. Без инвестиций и интервенций объем добычи с нашей существующей базы месторождений ежегодно будет сокращаться примерно на 7%. Вот это настоящая история.

В свою очередь директор интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максим Билявский сообщил, что "Нафтогаз" считает информацию, приведенную Ватерландером, некорректной и недостоверной.

"В частности, не соответствуют действительности утверждения господина Ватерландера по себестоимости производства газа. Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно. Зато отмечаем, что актуальную себестоимость будет показано в финансовой отчетности за первое полугодие, которую компания завершает готовить и которую должны проверить аудиторы, а плановую себестоимость будет указано в финансовом плане, который должно утвердить Правительство Украины", — сообщил Билявский.

При этом в "Нафтогазе" также опровергли информацию Ватерландера о роли председателя правления и одной из иностранных консалтинговых компаний, а также его личной роли в подготовке программы "20/20".

Напомним, цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе, норвежская компания Equinor, заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, что рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.