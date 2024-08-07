У липні детінізація грального бізнесу прискорилася: скільки сплачено податків

За сім місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу становили 9,8 млрд грн, що у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На його думку, процес детінізації може бути не менш захоплюючим, ніж гральний бізнес.

"Цифри більш красномовні ніж слова. За сім місяців поточного року надходження від грального бізнесу склали 9,8 млрд грн – у 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період 2023-го", - зауважив нардеп.

Він уточнив, що у липні 2024 року надходження від грального бізнесу становили 1,4 млрд грн, що у 3,5 раза більше, ніж було в липні 2023-го.

Гетманцев констатував, що детінізація триває і набирає обертів. Водночас він звернув увагу, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) досі не запустила відповідну систему онлайн-моніторингу.

Нагадаємо, за 6 місяців 2024 року гральний бізнес сплатив до державного бюджету податків на суму 8,4 млрд грн, що у майже 3 рази більше аналогічного періоду 2023 року.

У червні галузь сплатила податків у 1,9 рази більше порівняно з червнем минулого року.

Мало це чи багато: цифри для порівняння

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що за перші п’ять місяців року від грального бізнесу в бюджет надійшло 7,38 млрд грн.

Він також навів декілька цифр для порівняння, щоб зрозуміти, мало це чи багато.

Так, податкові надходження від грального бізнесу цьогоріч були в 101 раз більшими, ніж за січень - травень 2021 року, в 38 раз більше ніж за січень - травень 2022, і в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2023.

"Це при тому, що були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні. Але результат на табло", - підсумував Железняк.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.