В июле детенизация игорного бизнеса ускорилась: сколько уплачено налогов

За семь месяцев 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его мнению, процесс детенизации может быть не менее увлекательным, чем игорный бизнес.

"Цифры более красноречивы, чем слова. За семь месяцев текущего года поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн – в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го", — отметил нардеп.

Он уточнил, что в июле 2024 года поступления от игорного бизнеса составили 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем было в июле 2023-го.

Гетманцев констатировал, что детенизация продолжается и набирает обороты. В то же время, он обратил внимание, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) до сих пор не запустила соответствующую систему онлайн-мониторинга.

Напомним, за 6 месяцев 2024 года игорный бизнес уплатил в государственный бюджет налогов на сумму 8,4 млрд грн, что в почти 3 раза больше аналогичного периода 2023 года.

В июне отрасль уплатила налогов в 1,9 раза больше по сравнению с июнем прошлого года.

Мало ли это или много: цифры для сравнения

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что за первые пять месяцев года от игорного бизнеса в бюджет поступило 7,38 млрд грн.

Он также привел несколько цифр для сравнения, чтобы понять, мало ли это или много.

Так, налоговые поступления от игорного бизнеса в этом году были в 101 раз больше, чем за январь – май 2021 года, в 38 раз больше чем за январь – май 2022, и в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Это при том, что были лишены лицензии некоторые операторы до сих пор есть большая часть тени. Но результат на табло", — подытожил Железняк.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общее обращение игорного бизнеса выросло почти в 15 раз в год и достигло 207 млрд грн.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.