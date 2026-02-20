"Укрпошта" втратила активів на $60 мільйонів за чотири роки – Ігор Смілянський

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки – "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю. Цього разу – розмова з генеральним директором "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

Що саме поза фронтом дозволило країні працювати й утримувати стійкість упродовж цих чотирьох років?

— Найголовніше — це наша адаптивність. Ми дуже гнучкі. Іноді це погано (як ухилення від податків та порушення закону), але іноді — суперкруто.

Саме завдяки нестандартному мисленню ми створюємо цікаві та корисні речі в ІТ, бізнесі та оборонці, як наші морські дрони. Тому гнучкість, адаптивність та резистентність стали ключовими факторами того, що країна змогла працювати й залишатися стійкою протягом цих чотирьох років.

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

— Найперше, що нам довелося зробити, — швидко налагодити процедури безпеки. Коли тисячі машин щодня виїжджають (або не виїжджають) на маршрути, а сотні відділень працюють біля лінії фронту, потрібно мати жорстку централізовану вертикаль прийняття рішень між мною та повноваженнями на місцях, де люди володіють інформацією від старост, військових і місцевих громад. Саме це дозволяє нам працювати щодня з мінімальними втратами, хоча, на жаль, вони все ж є — лише в листопаді на Сумщині ми втратили чотири авто.

Пересувне відділення "Укрпошти" працює на прифронтових територіях. Фото надане пресслужбою компанії.

Ще один ключовий момент — повна цифровізація та автоматизація. Ми зробили великі інвестиції в роботизацію процесів, повністю прибрали папірці і перейшли на електронний документообіг та скоротили бек-офіс: раніше працювали 872 бухгалтери, тепер – 44. Адміністративний апарат складає лише близько 8% від загальної кількості працівників — це чудовий показник ефективності.

Також ми відкрили 24 роботизованих сортувальних центри та автоматизували сортування посилок, газет і листів. Коли я прийшов в "Укрпошту", працювали 76 тисяч людей, зараз – 27 тисяч, а дохід і зарплати працівників при цьому зросли (за десять років кількість працівників скоротилася з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу "Укрпошти" зросла у понад сім разів – з 2 200 до близько 17 тисяч гривень – ред.). Такі зміни дозволили бізнесу залишатися дієздатним навіть під час війни.

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які з цих рішень виявилися найціннішими з погляду сьогоднішнього дня?

— Думаючи про майбутнє навіть у війні, ми свідомо інвестували в те, що дає довгострокову стійкість. Передусім — в ІТ, сортувальні центри + логістика, а саме нові авто. На оновлення автопарку спрямували понад 1 мільярд гривень. Це дозволило частково замінити більш як 418 автомобілів, які втратили з початку 2022 року, а також зменшити залежність від аутсорсингу. Він може бути вигідним сьогодні, але завтра, у разі перемир'я, вартість перевезень зросте. Натомість власний автопарк гарантує стабільність, надійність і повний контроль над логістикою.

Оскільки основа нашого бізнесу — доставка посилок, листів і газет, ми інвестували в автоматизацію сортування. Залучили національного виробника – це важливо і для економіки, і для зниження ризиків, пов’язаних із кордонами. За 10 мільйонів євро відкрили 24 нові сортувальні центри. Для порівняння: пошта Хорватії витратила на автоматизацію 280 мільйонів євро. При цьому 98% наших ліній виготовлено в Україні — фактично все, окрім оптики.

У результаті ми побудували автоматизовані комплекси, які обслуговуються всередині країни, і вийшли на якість доставки 98%. Це навіть вище, ніж у світового лідера – FedEx (американська транснаціональна логістична компанія - ред.), де показник становить 95–96%. Сьогодні ми доставляємо відправлення по Україні вже наступного дня, до Лондона – за 3–5 днів, а до США – за 8–9.

Зруйноване відділення "Укрпошти" в Донецькій області. Фото надане пресслужбою компанії.

Які втрати стали для вас найболючішими за ці роки і який управлінський або людський досвід вони дали?

— За час повномасштабної війни "Укрпошта" втратила понад 60 мільйонів доларів активів. Зруйновано сотні відділень, знищено більш як 400 автомобілів, пошкоджено іншу інфраструктуру. Але найболючіші втрати — це люди. І до цього неможливо звикнути.

Компанія втратила понад 45 працівників. Серед них — мобілізовані, добровольці та співробітники, які загинули як під час виконання службових обов’язків, як це сталося з екіпажем пересувного відділення, який на початку війни розстріляв кадировський танк. А хтось вдома, як це було з операторкою, яка загинула внаслідок ракетного удару у Львові.

Звісно, що цифра 5–6 загиблих на робочому місці при штаті у 27 тисяч працівників, багато з яких працюють поблизу лінії фронту, — це начебто небагато. Але кожна з цих втрат — надто велика. Бо це 5–6 життів більше, ніж мало б бути втрачено. І за кожною цифрою — людина, родина, історія та біль, який неможливо виміряти статистикою.