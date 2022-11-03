В "Укренерго" розповіли, де в Україні 3 листопада вимикатимуть світло

НЕК "Укренерго" знову запроваджує обмеження споживання електроенергії у багатьох регіонах країни. Так, 3 листопада в Україні будуть діяти графіки аварійних та погодинних відключень.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень

В "Укренерго" нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.