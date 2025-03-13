Виготовлення пива: як відкрити броварню в Україні

Пиво користується широкою популярністю не лише в Україні, але й по всьому світу. Тому виробництво крафтового пива – досить популярний бізнес, який приваблює як підприємців, так і поціновувачів якісного напою. В Україні все більше і частіше з’являються міні пивоварні, де можна купити різного розливного пива або випити з друзями по келиху.

Разом із тим, франшиза пива має свою специфіку, адже сам алкогольний напій належить до підакцизної категорії, а отже робота з пивом вимагає ліцензії та дотримання специфіки роботи з ним. Тому, щоб уникнути юридичних проблем і побудувати успішний бізнес, важливо знати основні кроки для відкриття міні-пивоварні відповідно до законодавства України.

Ліцензія на виробництво пива: головні моменти

Без цього виробництво пива буде рахуватися як незаконне. Тому перший крок броваря, що себе поважає – подати заяву до органу ліцензування разом із документами, атестатом виробництва та договором з акредитованою лабораторією (якщо немає власної). Державне мито за цю ліцензію складає 780 гривень, які сплачуються щорічно.

Атестат виробництва, який було зазначено вище – це обов'язковий документ, який підтверджує технічну спроможність підприємства випускати якісну продукцію відповідно до нормативних вимог. Для його отримання необхідно пройти три етапи:

подати заявку з технічною документацією до акредитованого органу; пройти попередню оцінку документів; пройти безпосередню перевірку виробництва комісією, яка оцінює все – від кваліфікації персоналу до стану обладнання та системи контролю якості.

Після успішного проходження всіх етапів видається атестат, який діє протягом терміну дії ліцензії на виробництво пива.

Після отримання виробничої ліцензії потрібно визначитися з форматом продажу – оптовим чи роздрібним. Для оптової торгівлі достатньо подати заяву та сплатити держмито у розмірі 500 000 гривень щорічно, хоча для невеликих виробників (до 3000 гектолітрів на рік) діє пільгова ставка – 30 000 гривень. Якщо ж планується роздрібна торгівля, то необхідно отримати окрему ліцензію на кожне місце продажу вартістю 8 000 гривень на рік, надавши інформацію про місце торгівлі та всі касові апарати.

Бізнес-план для пивоварні

Для успішного запуску франшизи пива необхідний детальний бізнес-план, по якому буде вестися стратегія розвитку пивоварні. У ньому потрібно врахувати:

Розмір виробництва : міні-пивоварня чи більша крафтова пивоварня.

Цільову аудиторію : гурмани, ресторани, бари, масовий покупець тощо.

Розташування : місцева популярність та доступність ринку збуту.

Обладнання : специфікації, вартість та постачальники.

Юридичні аспекти : необхідність ліцензії на виробництво алкогольних напоїв та дотримання санітарних норм.

Фінансові розрахунки : стартовий капітал, витрати на маркетинг і прогнозовані прибутки.

Щодо розрахунків, варто готуватися, що ведення міні пивоварні передбачає чимало пунктів витрат. Так, для запуску невеликої пивоварні з виробництвом 1000 літрів пива, основні витрати підуть на закупівлю та монтаж обладнання та реставрацію приміщення.

Щомісячні операційні витрати складають близько 135 000 грн, включаючи сировину (солод, хміль, дріжджі), комунальні послуги (електроенергія, вода), оренду приміщення, зарплату персоналу та інші витрати. При продажу 1000 літрів напою на день за ціною 12 грн/л місячний дохід від франшизи пива може становити 360 000 грн.

Чи вигідно відкрити франшизу пива?

Відкриття пивоварні за франшизою може стати ідеальним рішенням для початківців у пивному бізнесі. Цей підхід надає доступ до вже перевіреної бізнес-моделі, де всі процеси налагоджені та протестовані. Франчайзер зазвичай забезпечує повну підтримку на старті: допомагає з вибором обладнання, навчає персонал, ділиться перевіреними рецептами та технологіями виробництва якісного пива.

Проте необхідно ретельно вивчити умови договору франшизи пива, щоб уникнути несподіваних витрат чи обмежень. Перед підписанням договору франшизи важливо уважно вивчити всі умови співпраці, включаючи розмір роялті, обмеження щодо асортименту, вимоги до обладнання та приміщення, а також інші зобов'язання, які можуть вплинути на прибутковість бізнесу.

Як відкрити власну пивоварню: основні кроки

Отже, бізнес на міні пивоварні може виявитися досить вигідною справою: пиво – досить популярний продукт, а при правильній стратегії така франшиза може досить швидко окупитися. Все, що потрібно буде врахувати підприємцю, це кілька основних моментів.

Реєстрація бізнесу : обрати форму діяльності (ФОП чи ТОВ) та зареєструвати її. Ліцензія на виробництво алкоголю : подати документи в Державну податкову службу України. Санітарні вимоги : забезпечити відповідність виробництва нормам Держпродспоживслужби. Закупівля обладнання : вибір варто робити залежно від обсягів виробництва. Рецептура і тестування : розробка власних смаків пива та тестування якості продукції. Маркетинг і продажі : створення бренду, онлайн-просування та пошук дистриб’юторів.

Відкрити міні-пивоварню не складно, якщо підійти до цього питання з чітким планом та врахувати всі юридичні нюанси. Підприємство може стати успішним, якщо правильно розрахувати свої сили, обрати відповідну бізнес-модель та дотримуватися законодавчих вимог.

Найвідоміші франшизи пива в Україні

Насправді в країні є чимало успішних прикладів ведення міні пивоварні, при цьому постійно з’являються нові бренди. Серед них окремо можна виділити декілька перевірених та відомих франшиз пива.

Good Beer

Мережа пабів і магазинів розливного пива, що працює з великими виробниками, такими як Carlsberg та Оболонь. Франшиза пропонує бізнес під ключ з терміном окупності 3-5 місяців.

DRAFT BEER

Мережа магазинів розливного пива, яка має понад 300 точок по всій Україні. Вони надають повний супровід при відкритті магазину, навчання персоналу та сервісне обслуговування обладнання.

ПивоБанк

Харківська мережа, яка спеціалізується на крафтовому пиві. Пропонують широкий асортимент та орієнтовані на любителів якісного пива.

Beer Market

Мережа магазинів, що спеціалізуються на продажу розливного пива відомих брендів та місцевих виробників. Франшиза пропонує повний супровід при відкритті магазину та навчання персоналу.