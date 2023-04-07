На аукціоні продали Закарпатське вертолітне об’єднання, яке входило до "Укроборонпрому"

З молотка продали підприємство авіапромисловості, на якому раніше працювали над обладнанням для АН-225 "Мрія". Інформація про проведений аукціон з’явилася на сайті Prozzoro.Sale.

7 квітня на платформі Prozorro.Продажі відбувся приватизаційний аукціон з продажу Єдиного майнового комплексу "Закарпатського виробничого вертолітного об’єднання".

Найбільшу ціну запропонувало ТОВ «КВАРЦСОЛЮТ», зареєстроване у Тячівському районі Закарпаття.

За приватизований об’єкт держава отримає понад 40 млн грн.

Ціна продажу лота з урахуванням ПДВ: 40 665 600,00 грн. Також власник сплатить 11, 72 млн грн боргів підприємства. З них понад 7 млн – борги перед держбюджетом.

Новий господар отримає комплекс з 75 будівель та споруд, які знаходяться у трьох населених пунктах вздовж траси.

Раніше на Закарпатському вертолітному об’єднанні був налагоджений повний цикл виробництва вертольотів: від комплектуючих малих деталей до окремих частин пасажирських авіалайнерів.

На цьому підприємстві виготовляли складові до літаків сімейства ТУ, крісла на літаки АН-24, ІЛ-76, ТУ-154, крила, монтували спортивний гелікоптер МІ-34.

Зокрема, на об‘єднанні займалися обладнанням для найбільшого літака у світі – АН-225 "МРІЯ".

У квітні 2023 року у Фонді державного майна України заявили, що переможці приватизаційних аукціонів, крім сплати переможної суми, беруть на себе зобов'язання виплатити протягом шести місяців борги придбаних підприємств перед бюджетом та працівниками. Йдеться про заборгованість у розмірі 560,49 млн грн.

У фонді також повідомили, що за останні півроку 12 підприємств повністю погасили заборгованість по заробітній платі перед 6 157 працівниками на загальну суму 62,7 млн грн. Ще 26 підприємств скоротили її на 66 млн грн.