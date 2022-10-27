НБУ здатний утримувати поточний курс гривні принаймні до середини 2023 року - інвестбанкір Мазепа

Засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа прогнозує здатність Національного банку України підтримувати нинішній офіційний курс у 36,57 гривні за долар щонайменше до середини 2023 року, хоча сам вважає правильною відмову від фіксованого курсу. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.ua.

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"НБУ може тривалий час утримувати поточний офіційний курс і витрачати на його підтримку валюту від західних партнерів. Щонайменше до середини наступного року (а може, і до кінця війни) нинішній курс може протриматися", - зазначив Мазепа.

У той же час, за словами інвестбанкіра, передбачити курсову динаміку після війни важко: все залежатиме від можливості України оперативно отримати компенсацію за рахунок росіян.

Наразі ж, як пояснив Мазепа, головною причиною дисбалансу на валютному ринку, який "з'їдає" резерви НБУ, є різниця між ринковим курсом та офіційним.

"Не думаю, що ми переступимо межу в 50 грн/$. Але курс потрібно коригувати та повертати ближче до ринкового. Фіксація була правильною у перші тижні війни. А далі – завдяки курсовій різниці наші імпортери заробили рекордний прибуток. У той час як експортери сидять у розтяжці, тому що купують імпортні товари з розрахунку ринкового курсу 40 грн/$, а продавати виручку вимушені по 36,6 грн/$, що стимулює їх притримувати гроші”, - зазначив він.

Мазепа також позитивно оцінив надходження західної фінансової допомоги, завдяки якій уряд продовжує виконувати фінансові зобов'язання, зокрема проводити виплати військовослужбовцям. За його словами, "ці гроші – хороший драйвер економіки", через що разом з фактором пожвавленням економіки ВВП України може наступного року зрости на величину до 10%.

"Ми сподіваємося, що інтенсивність війни знижуватиметься. А західна допомога продовжиться в не меншому обсязі, ніж зараз. Що люди почнуть повертатися, якщо буде затишшя. А з ними повернеться і споживчий попит, який пожвавить ринки. Сума цих факторів дасть розумне зростання економіки на 5-10% у 2023 році. Хоча я здивуюся, якщо це буде 10%", - сказав він.

Нагадаємо при цьому, що українці з 21 жовтня можуть купувати американські долари за офіційним курсом НБУ, який помітно нижче ринкового, але лише з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку.