Глава Concorde Capital прогнозує банкопад навесні 2023 року

Засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа прогнозує, що у разі збереження нинішньої ситуації з банківським кредитуванням вже навесні 2023 року багато банків можуть виявитися неплатоспроможними. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.ua.

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"Сьогодні 80–90% кредитного портфеля хворі. Необхідно, щоб кредитори та позичальники домовилися про реструктуризацію, списання частини боргу та виведення залишку у здоровий кредит. Але цього не відбувається. Якщо нічого не зміниться, вже навесні може повторитися ситуація 2015–2016 років, коли банки "посипалися", – вважає Мазепа.

Він зазначив, що у зв'язку із встановленням Національним банком України облікової ставки на рівні 25% банкам стало невигідно продовжувати термін погашення кредитів, виданих раніше під нижчі відсотки, а нові кредити вони можуть видавати лише під вищий, ніж облікова ставка, відсоток, що своєю чергою неприйнятно для багатьох потенційних позичальників.

"Банк, який до війни кредитував під 11–12%, не лонгуватиме зараз кредити за такою ставкою. Адже він може отримати 23% на депсертифікатах НБУ без будь-якого ризику. Так що нові ставки за кредитами будуть не менше 30%. Це смертельно для багатьох позичальників. Не всі компанії можуть дозволити закласти зростання відсоткових витрат у ціну своїх товарів. Із двох бід – високої інфляції та проблем для економіки – Нацбанк вибрав обидві", - зазначив інвестбанкір.

Мазепа також прокоментував скандальну відставку попереднього голови НБУ Кирила Шевченка, висловивши думку, що справжньою причиною цього могла бути його відносна незалежність від влади.

"Президент та уряд під час війни хотіли лояльного голову НБУ з питань, скільки грошей надрукувати та кинути в економіку. Головне питання до Нацбанку – це нинішній розмір облікової ставки. Логіка зрозуміла: зробити ставку розміром з інфляцію, щоб її приборкати. Але якщо хотіли підігнати до розміру інфляції ставки за депозитами або гривневими ОВДП, то, за підрахунками самого НБУ, ключову ставку потрібно було робити вищою. Щоб розміщувати гроші під 25%, облікова ставка має бути 35%. Нацбанк на це не пішов", - сказав він.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже було визнано неплатоспроможними два банки - Мегабанк та "Січ". Обидва НБУ вирішив ліквідувати, оскільки ніхто з потенційних інвесторів так і не подав пропозицій щодо виведення цих фінустанов з ринку, незважаючи на попередню зацікавленість.

При цьому 1 квітня в Україні ухвалили закон, який гарантує повернення вкладникам банків, що ліквідуються під час війни, всіх коштів у повному обсязі (замість колишнього обмеження такої гарантії 200 тисячами гривень).