Глава Concorde Capital прогнозирует банкопад весной 2023 года

Основатель и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа прогнозирует, что в случае сохранения нынешней ситуации с банковским кредитованием уже весной 2023 года многие банки могут оказаться неплатежеспособными. Об этом он сказал в интервью Forbes.ua.

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"Сегодня 80–90% кредитного портфеля больны. Необходимо, чтобы кредиторы и заемщики договорились о реструктуризации, списании части долга и выводе остатка в здоровый кредит. Но этого не происходит. Если ничего не изменится, уже весной может повториться ситуация 2015–2016 годов, когда банки "посыпались", - считает Мазепа.

Он указал, что в связи с установлением Национальным банком Украины учетной ставки на уровне 25% банкам стало невыгодно продлевать срок погашения кредитов, выданных ранее под более низкие проценты, а новые кредиты они могут выдавать лишь под более высокий, чем учетная ставка, процент, что в свою очередь неприемлемо для многих потенциальных заемщиков.

"Банк, до войны кредитовавший под 11–12%, не будет лонгировать сейчас кредиты по такой ставке. Он ведь может получить 23% на депсертификатах НБУ без какого-либо риска. Так что новые ставки по кредитам будут не менее 30%. Это смертельно для многих заемщиков. Не все компании могут позволить заложить рост процентных затрат в цену своих товаров. Из двух бед – высокой инфляции или проблем для экономики – Нацбанк выбрал обе", - отметил инвестбанкир.

Мазепа также прокомментировал скандальную отставку предыдущего главы НБУ Кирилла Шевченко, выразив мнение что истинной причиной этого могла быть его относительная независимость от властей.

"Президент и правительство во время войны хотели лояльного главу НБУ по вопросам, сколько денег напечатать и бросить в экономику. Главный вопрос к Нацбанку – это нынешний размер учетной ставки. Логика понятна: сделать ставку размером с инфляцию, чтобы ее обуздать. Но если хотели подогнать к размеру инфляции ставки по депозитам или гривневым ОВГЗ, то, по подсчетам самого НБУ, ключевую ставку нужно было делать выше. Чтобы размещать деньги под 25%, учетная ставка должна быть 35%. Нацбанк на это не пошел", - сказал он.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже были признаны неплатежеспособными два банка - Мегабанк и "Сич". Оба НБУ решил ликвидировать, поскольку никто из потенциальных инвесторов так и не подал предложений по выводу этих финучреждений с рынка, несмотря на предварительную заинтересованность.

При этом 1 апреля в Украине приняли закон, который гарантирует возврат вкладчикам ликвидируемых во время войны банков всех средств в полном объеме (вместо прежнего ограничения такой гарантии 200 тысячами гривен).