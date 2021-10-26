Blue Origin собралась построить "бизнес-парк" в космосе (ВИДЕО)

Американские аэрокосмические компании Blue Origin и Sierra Space объявили о планах по созданию на низкой околоземной орбите станции под названием Orbital Reef, которая будет работать на коммерческой основе.

Как говорится в сообщении Blue Origin, ожидается, что станция начнет работать во второй половине этого десятилетия и "откроет новую главу исследования и освоения космоса человеком".

"Orbital Reef, созданная для открытия множества новых рынков в космосе, предоставит каждому возможность установить свой собственный адрес на орбите. Это уникальное направление предложит исследовательским, промышленным, международным и коммерческим клиентам конкурентоспособные по цене комплексные услуги, включая космические перевозки и логистику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что станция будет использоваться как "бизнес-парк смешанного использования" в космосе, а ее инфраструктура сможет обеспечивать потребности различных арендаторов и посетителей.

Разработанная бизнес-модель Orbital Reef предусматривает, что ею сможет воспользоваться широкий круг клиентов, в частности космические агентства, высокотехнологичные компании, СМИ и туристические компании, суверенные государства без космических программ, равно как и индицидуальтные лица — предприниматели и изобретатели.

Помимо модулей самой станции, Blue Origin предоставит для проекта разрабатывающуюся ныне многоразовую тяжелую пусковую систему New Glenn, а Sierra Space — разрабатываемый космический грузопассажирский самолет Dream Chaser, способный приземляться на взлетно-посадочные полосы по всему миру.

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За научный модуль, эксплуатацию станции, техническое обслуживание и экипаж будущего космического корабля Starliner будет отвечать компания Boeing.

В свою очередь, компания Redwire Space, как указано, будет заниматься исследованиями, разработкой и производством в условиях микрогравитации, операциями с полезной нагрузкой и развертываемыми конструкциями.

Genesis Engineering Solutions должна будет предоставить одиночный космический корабль для повседневных операций и туристических экскурсий.

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Университет штата Аризона будет возглавлять консорциум университетов, предоставляющих исследовательские и консультативные услуги для проекта, а также работу с общественностью.

Отмечается, что этот вуз возглавит консультативный совет, в состав которого войдут 14 ведущих академических институтов, специализирующихся в исследованиях космоса и микрогравитации, будет фокусировать внимание общественности на потребностях академического сообщества, стимулировать исследования, консультировать начинающих исследователей, разрабатывать для проекта стандарты поведения и руководить информационно-просветительской деятельностью.

Как отметил вице-президент Boeing и руководитель программы Международной космической станции Джон Малхолланд, в этом проекте будет использован опыт, накопленный при создании и эксплуатации МКС.

"Это захватывающе для нас, потому что этот проект не дублирует чрезвычайно успешную и долговечную МКС, а, скорее, идет дальше, чтобы занять уникальное положение на низкой околоземной орбите, где он может обслуживать широкий спектр компаний и принимать неспециализированные экипажи. Это требует того же опыта, который мы использовали при проектировании, а затем строительстве МКС, и тех же навыков, которые мы применяем каждый день для эксплуатации, обслуживания и поддержания МКС", — сказал он.

Напомним, что в июле основатель Blue Origin Джефф Безос после возвращения на Землю озвучил идею о переносе на космическую орбиту всей загрязняющей окружающую среду промышленности. Отметим, что Безос с 2017 года с некоторыми перерывами считался самым богатым человеком в мире, однако недавно его снова обогнал основатель другой аэрокосмической компании — SpaceX - Илон Маск.