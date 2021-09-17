Дело "вагнеровцев": ГБР не получило подтверждений проведения спецоперации

Подтверждения информации о том, что на территории Украины проводилась спецоперации по задержанию российских боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", в ГБР нет.

Об этом в эксклюзивном интервью Интерфакс-Украина рассказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

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"В настоящее время никакой информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили. По результатам допросов должностных лиц такая информация также не получена", — заявил он.

Само уголовное производство по делу "вагнеровцев" Алексей Сухачев называет чрезмерно политизированным. "Это уголовное производство чрезмерно политизировано. Мы провели допросы высокопоставленных должностных лиц, правоохранителей, представителей разведывательных органов Украины. Также запросили материалы у правоохранительных и разведывательных органов, которые бы подтвердили или опровергли проведение такой операции", — говорит он.

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В резонансном расследовании CNN, согласно которому задержание "вагнеровцев" планировалось 18 месяцев как "продуманная разведывательная операция со стороны Украины с ведома и, вероятно, при поддержке США", ГБР также не нашло для себя никаких фактически данных, которые бы представляли интерес для следствия. "Анализировали его со следователем дважды и не выявили каких-либо фактических данных, которые бы это СМИ могло предоставить следствию как версию или направление для исследования", — заявил Алексей Сухачев.

Также из интервью и.о. директора ГБР стало известно, что ГБР не сотрудничает с временной следственной комиссией парламента (ВСК) по "делу вагнеровцев". По словам Алексея Сухачева, представителей ГБР не приглашают на заседания и информацию не направляют. Однако отметил, что если ВСК направит на адрес ГБР свой отчет по "вагнеровцам", то в бюро его изучат в рамках расследования этого уголовного производства.

В то же время, по словам Сухачева, у ГБР есть коммуникация с парламентскими комитетами по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам обороны и нацбезопасности.

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Напомним, боевики российской ЧВК "Вагнер" были задержаны в Беларуси 29 июля. Экс-советник Александра Лукашенко на условиях анонимности заявил, что белорусские власти считали, что боевиков отправили для дестабилизации ситуации перед выборами.

Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1 + 1" заявил, что операция по боевикам российской частной военной компании "Вагнер" готовилась не в Украине и он сам передал информацию о "вагнеровцах" Александру Лукашенко.