Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявляет о подготовке покушения на него. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, готовится покушение также на бывшего военного прокурора сил АТО, бывшего замначальника департамента международно-правового сотрудничества и начальника отдела процессуального руководства в уголовных производствах Генеральной прокуратуры Константина Кулика.

По информации Деркача, покушение готовит группа из девяти лиц, преимущественно граждан Великобритании, которые прибыли в Украину.

"Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы. Это военизированное крыло компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией Kroll Associates UK Ltd.", — написал он.

Нардеп добавил, что о подготовке покушения, по его информации, известно некоторым бывшим и действующим сотрудникам британской разведки MI6.

Депутат отметил, что Kroll — одна из крупных компаний, специализирующихся на оценке рисков, проведении корпоративных расследований и обеспечении безопасности, однако у нее, по словам Деркача, имеется отдельное негосударственное военизированное подразделение "специалистов широкого профиля", выполняющих любые заказы — как государственных спецслужб, так и частных корпораций по всему миру.

Он напомнил, что Kroll является "ветераном" в украинском вопросе — в частности, проводила расследование по причастности президента Леонида Кучмы к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, проводила аудит деятельности правительства Юлии Тимошенко в 2008-2010 годах, а также аудит ПриватБанка, который позволил в дальнейшем его национализировать.

"В третий раз Kroll засветилась в истории с известной вам компанией Burisma, а именно при подготовке к одной из моих пресс-конференций, в переданных журналистами-расследователями банковских выписках со счетов компании. Напомню, средства воровались в Украине. А потом выводились и отмывались на территории европейских государств с помощью ряда "компаний-моек", — написал нардеп.

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По утверждению Деркача, кроме перевода средств из Burisma на компанию сына вице-президента, а ныне президента США Джозефа Бадена Хантера Байдена Rosemont Seneca Bohai LLC, деньги шли также и на Kroll Associates UK Ltd. — в частности, такая транзакция была выполнена 4 апреля 2014 года.

Таким образом, делает вывод депутат, владелец Burisma и экс-министр экологии Николай Злочевский, "за украденные у наших граждан деньги" финансировал деятельность частной военизированной компании.

В связи с данной ситуацией Деркач направит соответствующее обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с призывом расследовать деятельность Kroll Associates UK и ее "спецагентов", в частности ее возможную причастность к незаконному сбору информации, наблюдению и подготовке к покушению на убийство граждан Украины.

Отметим, что против Деркача власти США в сентябре 2020 года ввели санкции за якобы вмешательство в американские президентские выборы. 11 января 2021 года санкции были введены и против нардепа из "Слуги народа" Александра Дубинского и еще ряда лиц за якобы сотрудничество с соратниками Деркача, после чего Дубинского заблокировали в YouTube, а в Украине исключили из фракции СН в Раде, сместили с должности руководителя Киевской облорганизации партии, а затем вообще исключили из нее.