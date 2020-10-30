Политика 1 час назад

Ермак — послам G7: События в КСУ не прошли без внешнего вмешательства

Глава офиса президента заявил, что Зеленский настроен "очень решительно"

Ермак — послам G7: События в КСУ не прошли без внешнего вмешательства Ермак — послам G7: События в КСУ не прошли без внешнего вмешательства

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки", основной темой которой стали события, связанные с решением Конституционного суда о неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

Как сообщает пресс-служба президента, Ермак проинформировал дипломатов о решениях, принятых на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны и внеочередном заседании Кабинета министров с участием президента Владимира Зеленского, которые прошли 29 октября.

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"Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", — заверил он.

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Глава ОП сообщил послам и о подаче Зеленским в Верховную Раду законопроекта, "который должен восстановить доверие" к конституционному судопроизводству в Украине.

"Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", — уверен он.

По словам Ермака, для команды президента очень важно, чтобы все руководители и представители антикоррупционных органов знали, что Зеленский выступает с ними единым фронтом "по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить".

"Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял", — отметил он.

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Руководитель президентского офиса также призвал дипломатов "следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время", и реакцией всех представителей политических сил, чтобы иметь реальную картину происходящего.

"По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации", — сказано также в сообщении.

В свою очередь, временный поверенный в делах США Кристина Квин заявила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Напомним, ранее в пятницу председатель КС Александр Тупицкий заявил, что также встречался накануне с послами стран G7, и достиг определенного консенсуса в видении ситуации.

Отметим также, что Европарламентарии призвали Украину не выполнять решение Конституционного суда.

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