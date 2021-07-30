  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 10 минут назад

Глава МВФ не считает биткойн деньгами

Георгиева считает, что национальные валюты центральных банков (CBDC) станут самой безопасной формой оплаты

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Самая распространенная в мире криптовалюта биткойн может стать платежным средством в будущем, однако на сегодняшний день она далека от этого.

Об этом во время открытой беседы с главой Центрального банка Багамских островов заявила управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Использование биткойна в качестве средства платежа в Сальвадоре затруднит сбор налогов и формирование цен на товары и услуги", — подчеркнула МВФ.

По ее словам, национальные валюты центральных банков (CBDC) станут самой безопасной формой оплаты.

При этом, Георгиева считает, что МФВ должен предоставить странам платформу, которая позволит обеспечить функциональную совместимость многих CBDC в будущем.

Читайте также:
В Индии арестовали "криптовалютного короля"

Ранее аналогичное заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, стоимость криптовалют "держится на воздухе" и слишком волатильна.

Напомним, 22 июня биткойн упал до 5-месячного минимума и оказался на самом низком уровне с января 2021 года.

Народный банк Китая призвал Alipay и еще пять крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.

Кроме того, в мае компания Tesla отказалась принимать биткойны как платежный способ из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.

Как сообщалось, в апреле была зафиксирована самая большая стоимость биткойна — почти $65 тысяч.

В начале июля почти половина (44%) участников опроса управляющих институциональными инвестициями, который провело издание CNBC, считали, что цена самой популярной криптовалюты мира биткойна в конце 2021 года опустится ниже $30 тысяч.

Перед этим аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что цена BTC может снизиться до $25 тысяч.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Миссия МВФ в Украине возобновит работу в сентябре — глава фонда
Миссия МВФ в Украине возобновит работу в сентябре — глава фонда
Украина готова к получению транша МВФ — Зеленский проведет переговоры с Георгиевой
Украина готова к получению транша МВФ — Зеленский проведет переговоры с Георгиевой
Количество криптоматов в мире увеличилось почти на 70% — исследование
Количество криптоматов в мире увеличилось почти на 70% — исследование
Загрузка...
Новое видео
Продаем веревки в 28 стран мира: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В ОАЭ начали использовать беспилотники для вызова искусственных ливней

  3. Экс-министр экономики Кухта призвал не распространять манипуляции перед продажей ОГХК

  4. Курорты Турции охвачены пожарами: число жертв растет, туристов эвакуируют из отелей (ФОТО)

  5. Доход Facebook вырос на 56%: самый быстрый прирост с 2016 года

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...