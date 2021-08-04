"Я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу": Богдан предложил Чаусу защиту в суде

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан предложил задержанному экс-судье Николаю Чаусу свою помощь в суде в качестве адвоката. Об этом экс-глава ОП написал на своей странице в Facebook.

"Давайте так, я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех, и этих))) Осень придет — обоих посадим", — написал Богдан.

При этом он не уточнил, кого они должны "посадить".

Как сообщалось ранее, вечером 3 августа в больнице "Феофания" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Сегодня, 4 августа, Высший антикоррупционный суд должен избрать Чаусу меру пресечения.

Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег.

Позднее он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.

В начале апреля 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала ему, после чего Чауса похитили в Кишиневе. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по данному факту.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали в Украину.

Тогда же в СМИ появилась информация, что за похищением экс-судьи могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до сих пор его местонахождение оставалось неизвестным для общественности.

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