КГГА вводит в Киеве режим чрезвычайной ситуации

Киевская городская государственная администрация (КГГА) приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".

По словам чиновника, документы сейчас проходят юридические процедуры.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", — отметил Поворозник.

В свою очередь, на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

Читайте также: В КГГА обещают развозить медиков и правоохранителей на работу

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что власти в случае необходимости будут вводить еще более жесткий режим для борьбы с коронавирусом.

Напомним, 17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также с 17 марта 2020 года киевская власть усилила ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

С 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла и пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.