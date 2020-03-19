В КГГА обещают развозить медиков и правоохранителей на работу

Власти Киева обещают организовать развоз к местам работы сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев в эфире телеканала "Украина24", сообщает пресс-служба КГГА.

"И требование остаться дома — это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", — отметил он.

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При этом замглавы КГГА добавил, что сотрудники, работа которых сегодня особенно важна, должны осуществлять свою трудовую деятельность в штатном режиме.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что власти в случае необходимости будут вводить еще более жесткий режим для борьбы с коронавирусом.

Напомним, 17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Также с 17 марта 2020 года киевская власть усилила ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

С 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла и пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19.