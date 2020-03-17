Экономика 17 марта, 15:03

Основные последствия эпидемии коронавируса экономика ощутит в июле-сентябре — Минэкономики

Новый министр ожидает, что соседние рынки будут вводить протекционистские меры

Основные последствия эпидемии коронавируса экономика ощутит в июле-сентябре — Минэкономики Основные последствия эпидемии коронавируса экономика ощутит в июле-сентябре — Минэкономики
Игорь Петрашко. Фото:Укринформ

Основные последствия кризисных явлений,  спровоцированные коронавирусом, в экономике проявятся через 3-6 месяцев, то есть в июле-сентябре.

Об этом заявил Игорь Петрашко в Верховной Раде, выступая перед назначением на должность министра экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает Укринформ.

"Украина и мир входят в очень сложную экономическую ситуацию. Кризис всегда ожидаемый, но всегда происходит через непредсказуемые факторы. Таким фактором стал коронавирус, и основные последствия мы будем видеть не сейчас, а где-то через 3-6 месяцев. Это первый раз, когда мировой кризис будет вызван не финансовыми факторами, а будет промышленный и сервисный",— сказал Петрашко.

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Он дал прогноз, что многие страны будут защищать внутренние свои рынки и заявил, что Украине тоже следует принять меры по защите украинского производителя.

"Исходя из того, что я вижу, приоритетными в экономике есть два направления. Первый — поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда соседние рынки будут вводить протекционистские меры. Второе направление — создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо",— сказал Петрашко.

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Напомним, 17 марта Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Парламентарии, в частности, приняли спецзакон, направленный на эффективное противодействие эпидемии коронавируса, смягчили налоговое бремя.

Кроме этого, Рада назначила нового генпрокурора и нового министра экономики. После отставки премьера Алексея Гончарука 4 марта бывший в его кабинете министром экономики Тимофей Милованов не захотел продолжать работу в следующем правительстве и место оставалось вакантным.   

 

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