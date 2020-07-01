С 1 июля в Украине повышаются пенсии: кому и сколько будут доплачивать

С 1 июля в Украине состоится второе в 2020 году повышение пенсионных выплат, причем получать повышенные пенсии некоторые категории украинцев смогут уже с 4 числа месяца.
На этот раз прибавку получат те пенсионеры, которых не коснулась майская индексация, сообщает "Пенсионный курьер".
Указано, что, в соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", с 1 июля повышаются размеры прожиточного минимума (ПМ) для различных групп населения. В частности, размер ПМ для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается с 1638 до 1712 грн.
Это является основанием для пересчета минимального размера пенсии по возрасту, минимальных пенсионных выплат, надбавок и повышений к пенсиям, размер которых зависит от прожиточного минимума.
Прежде всего, растет минимальный размер пенсии по возрасту. Согласно статье 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее — Закон 1058) минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа.
Таким образом, минимальный размер пенсии по возрасту 1638 грн увеличивается на 74 грн и составит 1712 грн. Это — для неработающих пенсионеров.
А неработающим пенсионерам, у которых пенсия по возрасту, исчисленная по формуле, является больше минимальной, перечисляется доплата за сверхнормативный стаж.
Количество лет сверхнормативного стажа зависит от того, когда человек выходил на пенсию:
- если до 1 января 2011 года, то полный стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
- если после этой даты, то для женщин — не менее 30 лет страхового стажа, для мужчин — 35.
Кроме того, с 1 июля повысятся размеры минимальных пенсионных выплат:
- по инвалидности (100% ПМ) и в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом 1058 (100, 120, 150% ПМ в зависимости от количества иждивенцев, на которых назначена пенсия);
- шахтерам (3 ПМ);
- лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий (165, 360, 525, 650% ПМ) и ликвидаторам с инвалидностью вследствие ЧАЭС (225, 255, 285% ПМ);
Также повысятся минимальные размеры пенсий:
- в связи с потерей кормильца из числа военнослужащих (2 ПМ);
- лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (от 100 до 180% ПМ);
Повышаться также будут выплаты:
- участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны (25, 30, 40, 50% ПМ);
- членам семей ветеранов войны (10, 15% ПМ);
- жертвам нацистских преследований и членам их семей (10, 15, 25, 30, 40, 50% ПМ).
В то же время, повышаются пенсии за особые заслуги перед Украиной (20-40% ПМ), размер максимальной пенсионной выплаты (10 ПМ), государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны (15-100%).
Кроме того, повышается размер надбавки донорам. В соответствии с законом "О донорстве крови и ее компонентов", его определяют в процентах (10%) к другой величине — прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц. С 1 июля он составит 211,8 грн (2118 грн х 10%).
Также пенсионерам, которые продолжают работать, минимальный размер пенсии по возрасту и доплату за сверхнормативный стаж будут перечислены после увольнения с работы.
Издание отмечает, что отдельные надбавки и повышение не зависят от прожиточного минимума. Они выплачиваются в фиксированном размере, как предусмотрено постановлениями Кабинета министров от 28 декабря 2011 года №1381, от 25 марта 2014 года №112 и от 23 ноября 2011 года №1210.
В частности, это повышение детям войны; дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, согласно закону "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы"; компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы; повышение пенсий неработающим пенсионерам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения и тому подобное.
В то же время, размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты возрастает (доплата за сверхнормативный стаж, доплата до минимального размера пенсии, повышение или надбавка).
Указано, что пересчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в органы Пенсионного фонда за перерасчетом не нужно (кроме желающих подать заявление о переводе в категорию неработающих пенсионеров).
Как отмечается, перечисленные пенсии будут выплачиваться пенсионерам в определенную им дату начиная с 4 июля.
Издание сообщает также, что с 1 июля 2020 года размер прожиточного минимума составит:
- для лиц, утративших трудоспособность — 1712 грн;
- на одного человека в расчете на месяц — 2118 грн;
- для трудоспособных лиц — 2197 грн;
- для детей до 6 лет — 1859 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 2318 грн.
В связи с этим, с 1 июля минимальная пенсионная выплата не может быть ниже 1712 грн.
С учетом положений постановления Кабмина от 1 апреля 2020 года №251 лицам, имеющим страховой стаж не менее 30 лет женщины, 35 лет мужчины, минимальная пенсионная выплата составляет 2100 грн, а для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет женщины и 25 лет мужчины — 2600 грн.
Как сообщалось, после пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, украинцы смогут получать 2 или 3 пенсии вместо одной.
Также до конца 2020 года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.
Напомним, Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.
Ранее Кабинет министров Украины планировал провести индексацию пенсий с 1 сентября 2020 года. Их средний размер должен был вырасти на 216 грн, а до 2023 года — на 1200 грн.
30 марта Верховная Рада собралась по требованию президента на внеочередное заседание, но депутаты отказались поддержать изменения в госбюджет на 2020 год, которые предложил Кабинет министров.