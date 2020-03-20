Среди населения КНР вторые сутки нет новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в материковом Китае зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР, все заболевшие прибыли из-за рубежа.

Из них в Пекине выявлено шесть заболевших, Шанхае — восемь, Тяньцзине — один, провинциях Гуандун — 14, Фуцзянь — три, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе — по одному. Всего насчитывается 228 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

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В то же время, по данным гонконгской газеты South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, на территории материкового Китая не выявлено ни одного случая заражения COVID-19 среди местного населения. В стране насчитывается 31 человек, у которых подозревают коронавирус, ни один из них не является жителей провинции Хубей, которая считается эпицентром распространения инфекции.

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За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека: два в провинции Хубэй, один — в провинции Ляонин. Это самое низкий результат по смертности от COVID-19 в Китае с 21 января

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,248 тысяч человек, зарегистрировано 80,967 тысяч случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,132 тысяч человек, заболели 67,8 тысяч человек.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6,6 тысяч человек, состояние 2,1 тысяч больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 71 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 333 случаев заболевания: в Гонконге — 208 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 17, на Тайване — 108 (один случай смерти).

В других странах пандемия обостряется. Так, вчера, 19 марта, Италия объявила о 427 новых смертельных случаях, в результате чего их общее число достигло 3,405 тысяч, и превысило общее количество погибших в континентальном Китае, Гонконге, Макао и на Тайване.

Италия также занимает второе место в мире по количеству диагностированных заболеваний — 41,035 тысяч после Китая.

Всего, во всем мире насчитывается 233 тысячи 839 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тысяч, поправились более 85,792 тысячи человек.

Напомним,

3 марта 2020 года в Украине обнаружили первого заразившегося коронавирусной инфекцией, а уже с 12 марта по 3 апреля во избежание распространения болезни по всей стране объявили карантин: приостановили занятия в школах и запретили массовые собрания более 200 человек.

Позднее Украина с 15 марта на две недели закрыла границы для иностранцев и даже для жителей временно оккупированных территорий. С 17 марта страна полностью ограничила пассажирское авиасообщение.