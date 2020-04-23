Общество 30 минут назад

В Харькове коммунальщикам поручили ловить нарушителей карантина

Таким сотрудникам будет выдано на руки решение исполкома, которое будет являться подтверждением полномочий проверяющего

В Харькове коммунальщикам поручили ловить нарушителей карантина В Харькове коммунальщикам поручили ловить нарушителей карантина
Фото: Status quo

Работники Харьковского горсовета, районных администраций и коммунальных предприятий города получили полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил карантина.

Как сообщает Status quo, такое решение было принято вчера, 22 апреля, на заседании исполкома горсовета.

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По словам директора юридического департамента Вячеслава Басараба, такие полномочия будут предоставлены конкретным представителям исполнительных органов, в том числе, части сотрудников Департамента административных услуг и потребительского рынка, администраций районов, КП "Жилкомсервис" и прочим.

В дальнейшем список уполномоченных на составление админпротоколов может быть дополнен.

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Басараб отметил, что таким сотрудникам будет выдано на руки решение исполкома, которое будет являться подтверждением полномочий проверяющего.

Они будут проверять, в том числе в составе комиссий, соблюдение правил карантина гражданами, а именно:

– пребывание в общественных местах в защитных масках;

– соблюдение режима самоизоляции;

– запрет на посещение горожанами парков, скверов, зон отдыха, учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания и другое.

Составленные протоколы будут направляться в суд для принятия решений.

"На сегодняшний день в Украине нет ни одного судебного решения относительно нарушения правил карантина. Это связано с тем, что протоколы составлены некачественно. В связи с этим Юридический департамент разрабатывает методические рекомендации, в которых будет пошагово расписано, как составлять протоколы и кто это может делать, а также проведены учебные мероприятия среди сотрудников, которые будут уполномочены на составление таких протоколов", — заявил  Басараб.

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Чиновник добавил, что приступить к своим обязанностям проверяющие смогут уже на следующей неделе.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: теперь на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек.

Ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, продлятся как минимум до конца апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Пока карантин объявлен до 24 апреля, но в МВД уже заявили, что скорее всего карантин продлится до 15 мая.

Позднее глава Кабмина на встрече с малой фракцией пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщил, что ряд карантинных мер могут сохраниться в силе до сентября. 

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