В Харькове коммунальщикам поручили ловить нарушителей карантина

Работники Харьковского горсовета, районных администраций и коммунальных предприятий города получили полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил карантина.

Как сообщает Status quo, такое решение было принято вчера, 22 апреля, на заседании исполкома горсовета.

По словам директора юридического департамента Вячеслава Басараба, такие полномочия будут предоставлены конкретным представителям исполнительных органов, в том числе, части сотрудников Департамента административных услуг и потребительского рынка, администраций районов, КП "Жилкомсервис" и прочим.

В дальнейшем список уполномоченных на составление админпротоколов может быть дополнен.

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Басараб отметил, что таким сотрудникам будет выдано на руки решение исполкома, которое будет являться подтверждением полномочий проверяющего.

Они будут проверять, в том числе в составе комиссий, соблюдение правил карантина гражданами, а именно:

– пребывание в общественных местах в защитных масках;

– соблюдение режима самоизоляции;

– запрет на посещение горожанами парков, скверов, зон отдыха, учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания и другое.

Составленные протоколы будут направляться в суд для принятия решений.

"На сегодняшний день в Украине нет ни одного судебного решения относительно нарушения правил карантина. Это связано с тем, что протоколы составлены некачественно. В связи с этим Юридический департамент разрабатывает методические рекомендации, в которых будет пошагово расписано, как составлять протоколы и кто это может делать, а также проведены учебные мероприятия среди сотрудников, которые будут уполномочены на составление таких протоколов", — заявил Басараб.

Чиновник добавил, что приступить к своим обязанностям проверяющие смогут уже на следующей неделе.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: теперь на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек.

Ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, продлятся как минимум до конца апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Пока карантин объявлен до 24 апреля, но в МВД уже заявили, что скорее всего карантин продлится до 15 мая.

Позднее глава Кабмина на встрече с малой фракцией пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщил, что ряд карантинных мер могут сохраниться в силе до сентября.