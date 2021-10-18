Политика 1 час назад

В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова

По данным полиции, видимых признаков насильственной смерти на теле не было

В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова

В Кривом Роге 18 октября был обнаружен мертвым 42-летний родной брат погибшего 15 август мэра Константина Павлова Андрей. Как сообщает "Первый криворожский" со ссылкой на информацию от сотрудников правоохранительных органов, тело в квартире умершего на улице Черняховского, 29 обнаружил около 16:30 его друг. При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром Андрея Павлова видели живым.

В свою очередь, депутат Криворожского горсовета от "Блока Вилкула "Украинская перспектива" Виктория Третяк сообщила изданию "Страна.ua", что Павлов-младший, по всей видимости, скончался еще утром понедельника.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это правда, к сожалению. Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов восемь назад, судя по окоченению тела. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды", — заявила она.

В свою очередь, племянник Андрея Павлова Юрий, сообщил изданию, что его дядя не злоупотреблял спиртным, однако накануне жаловался на плохое самочувствие.

"Как можно говорить, что это алкоголизм, если тело еще там и не было никакого вскрытия? А они уже разгоняют эту тему", — возмутился собеседник "Страны" слухам о том, что его родственник якобы умер от запоя.

При этом, как Третяк также сообщила изданию, что тело Андрея Павлова до сих пор лежит в квартире и какие-либо экспертизы еще не проводились. По ее мнению, версию об алкоголизме Павлова разгоняют заранее и умышленно, чтобы дискредитировать умершего и его семью.

"Буквально 15 минут назад СБУ и полиция дали команду сливать версию о том, что у Андрея Павлова был алкоголизм. При этом труп до сих пор лежит в квартире, его еще даже не вывезли! Скорая помощь приехала на место, но медики еще не заходили в дом. Еще не было вскрытия, никаких экспертиз, а все ручные блогеры уже трубят на разных сливных бачках, что он перепил и отравился. Он не был алкоголиком — он был бригадиром на ArcelorMittal, он работяга. Он не пил", — заявила депутат.

В Главном управлении полиции в Днепропетровской области сообщили, что видимых признаков насильственной смерти на теле не было.

"Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то человек уже был мертв", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

"Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Сейчас все обстоятельства выясняются", — осторожно добавили в полиции.

Читайте также:
В Броварском районе нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева

Напомним, что 15 августа Константин Павлов был обнаружен застреленным в своем доме в селе Вольное Криворожского района. На опубликованных в интернете снимках с места происшествия видно, что погибший лежал на пороге дома при открытых дверях.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководителем городской организации которой был Павлов, заявили, что тот был "предательски убит", а убийство воспринимают как "очередной террористический акт против партии", осуществленный "палачами, действующими в интересах власти Зеленского".

Отметим, что Павлов стал мэром Кривого Рога на выборах 2020 года необычным образом: в первом туре он занял третье место с 9,15% голосов, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу и кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Шевчику. Однако Вилкул после этого объявил, что снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу Павлова. В итоге во втором туре участвовали кандидаты, занявшие второе и третье места, и Павлов победил, набрав почти 57% голосов.

Вилкул же, избранный депутатом горсовета от своей партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива", после гибели преемника, несмотря на прежние заявления, снова возглавил город в статусе секретаря горсовета, исполняющего обязанности городского головы. Новые выборы мэра пока не назначались.

По поводу причин смерти Павлова в днепропетровской полиции ранее заявляли о возможном доведении его до самоубийства. При этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что следствие все же склоняется к версии о его самоубийстве, и связывал это с серьезными злоупотреблениями, выявленными перед этим в рамках аудита городского бюджета. Власти Кривого Рога же исключают, что результаты проверок контролирующими органами могли послужить причиной для возможного самоубийства Павлова. В целом правоохранители рассматривают три версии произошедшего: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Везший Полякова таксист сперва дал ложные показания, за что его избили в полиции — адвокат
Везший Полякова таксист сперва дал ложные показания, за что его избили в полиции — адвокат
В МВД сообщили о третьем свидетеле, контактировавшем с Поляковым перед его смертью
В МВД сообщили о третьем свидетеле, контактировавшем с Поляковым перед его смертью
В США умер от Covid-19 экс-госсекретарь Колин Пауэлл
В США умер от Covid-19 экс-госсекретарь Колин Пауэлл
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крупнейший киберспортивный турнир в истории выиграла команда с украинцами. Приз — $18 млн

  3. Рада зимой вернется к законопроекту об отмене летнего времени — Стефанчук

  4. Минздрав не намерен дозакупать закончившуюся вакцину Moderna, надеется на COVAX

  5. Патрули по проверке Covid-сертификатов украинцев начнут работу 21 октября — полиция

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...