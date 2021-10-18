В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова

В Кривом Роге 18 октября был обнаружен мертвым 42-летний родной брат погибшего 15 август мэра Константина Павлова Андрей. Как сообщает "Первый криворожский" со ссылкой на информацию от сотрудников правоохранительных органов, тело в квартире умершего на улице Черняховского, 29 обнаружил около 16:30 его друг. При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром Андрея Павлова видели живым.

В свою очередь, депутат Криворожского горсовета от "Блока Вилкула "Украинская перспектива" Виктория Третяк сообщила изданию "Страна.ua", что Павлов-младший, по всей видимости, скончался еще утром понедельника.

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"Это правда, к сожалению. Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов восемь назад, судя по окоченению тела. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды", — заявила она.

В свою очередь, племянник Андрея Павлова Юрий, сообщил изданию, что его дядя не злоупотреблял спиртным, однако накануне жаловался на плохое самочувствие.

"Как можно говорить, что это алкоголизм, если тело еще там и не было никакого вскрытия? А они уже разгоняют эту тему", — возмутился собеседник "Страны" слухам о том, что его родственник якобы умер от запоя.

При этом, как Третяк также сообщила изданию, что тело Андрея Павлова до сих пор лежит в квартире и какие-либо экспертизы еще не проводились. По ее мнению, версию об алкоголизме Павлова разгоняют заранее и умышленно, чтобы дискредитировать умершего и его семью.

"Буквально 15 минут назад СБУ и полиция дали команду сливать версию о том, что у Андрея Павлова был алкоголизм. При этом труп до сих пор лежит в квартире, его еще даже не вывезли! Скорая помощь приехала на место, но медики еще не заходили в дом. Еще не было вскрытия, никаких экспертиз, а все ручные блогеры уже трубят на разных сливных бачках, что он перепил и отравился. Он не был алкоголиком — он был бригадиром на ArcelorMittal, он работяга. Он не пил", — заявила депутат.

В Главном управлении полиции в Днепропетровской области сообщили, что видимых признаков насильственной смерти на теле не было.

"Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то человек уже был мертв", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

"Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Сейчас все обстоятельства выясняются", — осторожно добавили в полиции.

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Напомним, что 15 августа Константин Павлов был обнаружен застреленным в своем доме в селе Вольное Криворожского района. На опубликованных в интернете снимках с места происшествия видно, что погибший лежал на пороге дома при открытых дверях.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководителем городской организации которой был Павлов, заявили, что тот был "предательски убит", а убийство воспринимают как "очередной террористический акт против партии", осуществленный "палачами, действующими в интересах власти Зеленского".