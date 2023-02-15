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Експерт розповів, як Україна і ЄС підготувалися до ембарго на російські нафтопродукти
Євросоюз та Україна завчано підготувалися до запровадження ембарго на нафтопродукти, вироблені в РФ. Тому країни мають достатні запаси палива, а ціни на них падають. Про це 15 лютого розповів директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн під час брифінгу у Media Center Ukraine.
Зокрема, як зауважив експорт, у січні 2023 баланс ринку пального України перевищив баланс довоєнного січня минулого року.
"Насправді дату 5 лютого ми відзначили дуже символічно — це падіння цін на заправних станціях. Ми дуже гарно підготувалися: Європа "залита" пальним, ми "залиті" пальним. У найбільших мережах країни пального сьогодні більше ніж на 30 діб реалізації. І оперативні постачання тривають", — зазначив Куюн.
Він пояснив, що і ЄС, і Україна готувалися до ембарго. Ще в жовтні український уряд обговорив з учасниками ринку створення запасів, адже тоді були побоювання з приводу того, що можливий дефіцит.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Завчасна підготовка — наповнення резервів — допомогла не тільки уникнути дефіцити, а й призвела до падіння цін на бензин, підсумував експерт.
За даними "А95", як передає видання enkorr, станом на 15 лютого на АЗС бензин А-95 коштує 47,88 грн/л, ДП - 51,5 грн/л. І бензин, і дизпаливо втрачають в ціні.
Раніше Delo.ua розповідало, коли завершиться падіння цін на пальне та чи буде зростання навесні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com