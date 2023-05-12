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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Кабмін запропонує Раді приєднати "Магістральні газопроводи" до ОГТСУ

Кабмін запропонує Раді приєднати "Магістральні газопроводи" до ОГТСУ
Фото: ОГТСУ

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про застосування спеціальної процедури корпоративної реформи оператора газотранспортної системи України. Про це повідомляють Міністерство енергетики та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає приєднання до ТОВ "ОГТСУ" акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України". Натомість ним пропонується нова модель: Міненерго – Оператор ГТС, з незалежною наглядовою радою та колегіальним виконавчим органом.

Зазначається, що законопроєкт спрямований на усунення складної системи управління підприємствами газотранспортної системи, враховує керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного урядування на держпідприємствах та розроблений з метою виконання меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським союзом від 16 січня нинішнього року.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, корпоративна реформа ОГТСУ посилить ефективність компанії та надасть їй нового поштовху для розвитку.

"Корпоративна реформа ОГТСУ розпочата з метою застосування кращих практик корпоративного управління у системному операторі за сприяння Світового банку, Секретаріату Енергетичного співтовариства, а також за участі НКРЕКП та Мінекономіки", - додають у профільному відомстві.

Там підкреслюють, що усі зацікавлені сторони погодили концептуальний підход до цієї реформи, згідно якого має бути єдина компанія, 100% статутного капіталу якої має бути у володінні держави в особі Міненерго.

Зазначимо, що в березні виконуючим обов'язки гендиректора ОГТСУ за результатами відкритого відбору став Дмитро Липпа. Попередній керівник - Сергій Макогон був звільнений ще у вересні 2022 року.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов