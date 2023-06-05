Міненерго про ситуацію в енергосистемі: через обстріли в Україні частково знеструмлено шість областей

Станом на 5 червня понад 20 тисяч споживачів у Сумській та Донецькій областях залишилися без світла через обстріли.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Зокрема, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 35 населених пунктів, без світла залишилися 13,2 тис. споживачів. Також через обстріли в Сумській області відключено 7,7 тис. абонентів", - йдеться у повідомленні.

Водночас внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

У Міненерго наголосили, що ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована.

Минулої доби відбувався експорт електроенергії до Молдови - 340 МВт*год. Комерційний імпорт зі Словаччини та Молдови склав 6 187 МВт*год.

За добу обсяг газу у сховищах зріс на 28,9 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,6 мільярда метрів кубічних, додали у відомстві.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що цього літа ситуація з електроенергією в Україні буде складною і напруженою, проте енергетики будуть робити все необхідне щоб не допустити віялових відключень і блекаутів. Відключення світла влітку можливі, але вони не будуть пов’язані з дефіцитом електроенергії.