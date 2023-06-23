"Нафтогаз" звернувся до суду для стягнення $5 млрд з РФ

НАК "Нафтогаз України" та ще п’ять компаній Групи “Нафтогаз” подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало РФ сплатити $5 млрд (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно “Нафтогазу” в Криму.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання.

"Відтак, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ", - йдеться у повідомленні.

Там зауважують, що оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, компанія планує використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Тому зараз працюють над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях.

"Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції", - підкреслюють у "Нафтогазі".

Там додають, що при цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Раніше арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року ухвалив рішення про те, РФ зобов’язана сплатити “Нафтогазу” компенсацію за збитки, завдані через захоплення українських активів у Криму в розмірі 5 млрд доларів США.

В компанії не очікують, що Росія добровільно піде на відшкодування збитків і виплатить ту компенсацію, тому вирішили опрацювати всі можливі правові механізми примусового виконання рішення.

Наразі провідна міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з Росії $5 млрд компенсації за захоплення активів Групи “Нафтогаз” у Криму.