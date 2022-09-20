Профільний комітет Ради вніс зміни в законопроект щодо повернення акцизів на пальне

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики вніс деякі зміни до законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне до його другого читання. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами нардепа в новій редакції комітет прибрав пільгу на 5 років для біопалива. В новій редакції на біопаливо та біодизель теж буде акциз в розміні 100 євро за 1000 літрів.

Також комітет вніс зміну, котрою вводиться пільга для палива на потреби Міністерства оборони: для військових буде діяти нульова ставка акцизу. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Все інше комітет залишив без змін: акцизна ставка на бензин 100 євро за 1000 літрів, на дизель 100 євро за 1000 літрів, на автогаз 52 євро за тисячу літрів.

ПДВ для всіх видів пального залишається на рівні 7%.

"Закон буде прийнято найближчими днями, виглядає так, що без спецпроцедури. Тому його дія почнеться в кінці вересня (через день після опублікування)", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, в першому читання законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне проголосували 30 серпня. За законопроект проголосували 236 депутатів.

При цьому попереднє голосування за подібний урядовий законопроект парламентарі не підтримали.

Експерти та учасники ринку вважають, що у разі набуття чинності цим законом, ціна на пальне в опті зросте, а ціна на АЗС суттєво не зростатиме через конкуренцію на ринку.