Росія хоче відновити поставки газу в Європу по газопроводу Ямал-Європа

Російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Росія готова відновити поставки газу в країни Європейського союзу по газопроводу “Ямал-Європа”. Про це пише Reuters.

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"Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, і ми маємо всі можливості відновити постачання. Наприклад, трубопровід Ямал-Європа, зупинений з політичних причин, залишається невикористаним", - сказав Новак в коментарі російському інформаційному агентству ТАСС.

З грудня 2021 року газопровід "Ямал-Європа" в основному працював в реверсному режимі, оскільки Польща відмовилася від купівлі газу в Росії на користь використання газу, що зберігається в Німеччині. У травні Варшава розірвала свою угоду з Росією після того, як раніше відхилила вимогу Москви платити у рублях.

Російський постачальник "Газпром" у відповідь припинив постачання газу, а також заявив, що більше не зможе експортувати газ через Польщу після того, як Москва ввела санкції проти фірми, яка володіє польською ділянкою газопроводу "Ямал-Європа".

Новак також підтвердив, що Москва обговорює додаткове постачання газу через Туреччину після створення там хаба. Він також сказав, що Москва очікує, що 2022 року вона поставить до Європи 21 мільярд кубометрів зрідженого природного газу.

"Цього року нам вдалося значно збільшити постачання ЗПГ до Європи. За 11 місяців 2022 року вони зросли до 19,4 млрд кубометрів, до кінця року очікується 21 млрд кубометрів", - повідомив російський віце-прем'єр.

Новак також повідомив, що Росія домовилася з Азербайджаном про збільшення постачання газу для внутрішнього споживання.

"У майбутньому, коли вони збільшать видобуток газу, ми зможемо обговорити свопи", - сказав він.

За його словами, Москва також обговорює збільшення постачання свого газу до Казахстану та Узбекистану.

Новак також заявив, що у перспективі Росія може спрямовувати свій природний газ на ринки Афганістану та Пакистану або з використанням інфраструктури Центральної Азії, або у свопі з території Ірану.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми блакитного палива та підготуватись до зими.