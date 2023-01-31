Споживання електроенергії зростає, є ризик аварійних відключень - "Укренерго"

Споживання електроенергії продовжує зростати через похолодання, тому в НЕК "Укренерго" попередили про можливі аварійні відключення світла.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що в системі зберігається значний дефіцит через атаки РФ. Крім того, протягом доби декілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт з технологічних причин. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби… Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, після ракетних обстрілів країни-агресора РФ 26 січня, найскладніша ситуація з електропостачанням в Одеській та Вінницькій областях.

Як повідомили в ДТЕК, ситуація зі світлом в Одеській області після ракетної атаки РФ все ще складна, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.