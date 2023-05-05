У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: без світла частина споживачів у низці областей

Станом на 5 травня внаслідок обстрілів у восьми областях України залишається знеструмленою частина споживачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Зокрема, без світла залишаються споживачі у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це доволяє безпекова ситуація.

Також є відключення електроенергії на Київщині. В Ірпінському районі через технологічні порушення без світла - понад 18 тисяч абонентів.

Крім того, станом на ранок 5 травня після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблоку ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту.

Водночас енергетики постійно працюють над відновленням електропостачання. За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів. Більшість із них - на Донеччині.

Енергетична система працює без обмежень, із резервом потужності.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на 4 травня обстріляли об'єкт генерації електроенергії у Донецькій області, через що його роботу частково призупинили.

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