У Prozorro.Продажі пройшов перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики

14 листопада 2024 року в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі відбувся перший в Україні онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки ВДЕ.

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Про це повідомили у пресслужбі Prozorro.Продажі.

Зазначається, що організатором торгів було ДП "Гарантований покупець", яке від імені держави закуповує "зелену" електроенергію у виробників.

Як проходив аукціон

Згідно з повідомленням, першим лотом, за який змагалися учасники на торгах, стала додаткова річна квота підтримки обсягом 11 МВт для генерації електроенергії з інших видів альтернативних джерел (не пов'язаних із сонячною і вітровою енергією).

Для розподілу квоти підтримки ВДЕ використали аукціон, що дозволить розподілити лот між кількома переможцями одночасно. Кожен учасник мав змогу отримати частину від загального обсягу квоти залежно від своєї пропозиції.

В аукціоні взяли участь два учасники з пропозиціями величини потужності 900 кВт та 999 кВт. За умовою договору держава буде доплачувати виробнику до 11.1 та 11.9 євроцента за 1 кВт•год відповідно, якщо ринкова ціна електроенергії буде нижчою за цінову пропозицію на торгах.

Повідомляється, що остаточний результат торгів буде відомим після перерахунку організатором розміру квоти відповідно до законодавчої умови забезпечення конкуренції. Відтак величина потужності, щодо якої учасники набувають право на підтримку, не може перевищувати 80% від загальної запропонованої учасниками.

Максимальний розмір цінової пропозиції складав 12 євроцентів за 1 кВт•год. Згідно з чинним законодавством аукціон проходив на зниження ціни задля зменшення для споживачів вартості "зеленої" електроенергії, що виробляється учасниками ринку.

Нагадаємо, перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики, який повинен був пройти 31 жовтня, так і не відбувся через відсутність бажаючих.

Лотом, виставленим на аукціон, була додаткова річна квота підтримки для вироблення електроенергії з енергії сонячного випромінювання розміром 11 МВт.

Додамо, що в Україні проводять торги гарантіями походження "зеленої" енергії. Так, 12 листопада на майданчику АТ "Оператор ринку" відбулися вже четверті торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, ініціатором яких було ПрАТ "Укргідроенерго".