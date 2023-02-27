В Одесі відновлено електропостачання критичної інфраструктури, — ДТЕК

Енергетики планують повністю повернути світ усім мешканцям регіону до кінця дня.

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Про це повідомили у ДТЕК.

"Станом на 12:00 повністю запитані всі лікарні, котельні, насосні станції та інша критична інфраструктура у Київському районі Одеси. Також критичну інфраструктуру частково вдалося запитати у Суворовському та Малинівському районах міста та в Одеському районі області. Енергетики планують повністю повернути світло всім мешканцям регіону до кінця дня", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що енергетики до кінця дня планують повністю повернути світ усім мешканцям регіону.

Нагадаємо, що майже всі райони Одеси та Одеський район 27 лютого тимчасово залишилися без світла через аварійне відключення високовольтної лінії.