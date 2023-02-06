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В Одесу, де склалася критична ситуація зі світлом, відправили 82 генератори та готують нові партії
До Одеси, де продовжують ліквідацію наслідків технологічної аварії на об’єктах енергетики міста, відправили 82 дизель-генератори. До міста планують направити додаткові партії генераторів, зокрема з Києва.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 лютого, передає Урядовий портал.
Голова Одеської ОВА Максим Марченко уточнив, що в Одеському районі без електропостачання 360 тисяч абонентів, це 50% від загальної кількості абонентів районі та міста. Наразі діє графік відключень світла 10 через 2, вночі вийшли на графік 3 через 9.
Він додав, що усі котельні централізованого опалення заживлені та забезпечують теплом 90% мешканців. Решта 10% — це локальні котельні, які працюють від подачі електроенергії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Об’єкти водопостачання також функціонують. Для цього також використовують генератори.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання завезти додаткові генератори до Одеської області до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Також уряд на найближчому засіданні опрацює питання виділення коштів для Одеської ОВА на закупівлю запасів пального для генераторів.
Нагадаємо, в Одесі зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго", внаслідок чого місто та частина району знеструмлені.
Тоді Шмигаль доручивзавезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго, газотурбінну електростанцію та дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.