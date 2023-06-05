Гривня хоче у відпустку. Чому валютний курс продовжує зміцнюватися

Прийдешнє літо дасть валютному ринку перепочинок. Обсяги угод стануть меншими, а запаси готівкової валюти в банках дозволять не допустити непередбачуваних коливань курсу.

Літо почалося з чергового зміцнення гривні: 2 червня курс купівлі на готівковому ринку досяг позначки 36,96 грн/дол. , курс продажу становив близько 37,5 грн/дол. Таким чином, за травень національна валюта стала міцнішою приблизно на 1,5% .

На думку експертів, більшість ризиків для курсу продовжує компенсувати зовнішня допомогу, тому гривня в червні, як і раніше, почуватиметься впевнено і її дестабілізація вкрай малоймовірна.

Валюти вистачає всім

Від'ємне сальдо (різниця між курсом купівлі та продажу) за валютними операціями продовжує скорочуватися. За даними Національного банку, у травні сальдо склало "мінус" 0,16 млрд дол. Це найнижче значення з вересня 2022 року.

Дані НБУ

Також слід зауважити, що у травні обсяги продажу безготівкової валюти фізособами вперше із серпня 2022 року перевищили обсяг її купівлі. Це може говорити про те, що населення певною мірою пересидилося конвертаційними депозитами і стало активніше виводити з них валюту.

Що стосується операцій з готівковою валютою, то між купівлею та продажем, як і раніше, зберігається різниця десь у межах 250-300 млн дол. на місяць (від'ємне сальдо). Проте для ринку це не катастрофа.

"Банки зберігають достатню пропозицію валюти у касах, оскільки завжди можуть викупити необхідні обсяги на міжбанку", – пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин .

На безготівковому ринку теж більш-менш спокійно. У травні, щоправда, негативне сальдо за операціями на міжбанку порівняно з квітнем зросло приблизно на півмільярда доларів до 2,81 млрд дол. Основна причина – підвищена активність покупців, які у травні придбали на 0,52 млрд дол. більше валюти, ніж у квітні, тоді як продавці "скинули" лише на 0,19 млрд дол. більше, ніж місяцем раніше.

Дані НБУ

Втім, Нацбанк, як і завжди, перекрив нестачу валюти за рахунок інтервенцій. Протягом травня НБУ продав 1,99 млрд дол., викупив – 0,06 млрд дол. Усього з початку року обсяг інтервенцій НБУ перевищив 10,7 млрд дол .

Є час підготуватися до осені

Економіка входить у період ділового затишшя, "зерновий коридор" нехай і з перебоями, але продовжує працювати, а Нацбанк поступово розширює спектр інструментів, які допомагають зв'язувати банківську ліквідність. Всі ці фактори прямо чи опосередковано, але впливатимуть на ситуацію з курсом .

Обсяг угод із валютою влітку поменшає, що дасть можливість і банкам, і НБУ взяти деяку паузу. Зокрема, регулятор зможе накопичити запас золотовалютних резервів до осені. Хоча з резервами і так все непогано: з лютого спостерігається їхнє стабільне зростання.

"Зернова угода" залишається як вагомим фактором підтримки курсу, так і зоною ризику для валютного ринку. З одного боку, аграрії-експортери забезпечують постійний приплив валютної виручки до країни. Навіть незважаючи на обмеження на постачання сільгосппродукції, які запровадили деякі сусідні з Україною країни Євросоюзу, обсяг експорту у квітні порівняно з березнем впав лише на 30%. А за даними Державної митної служби, в 1 кварталі 2023 року сільгоспекспорт приніс нашій економіці 6,8 млрд дол.

"Проте ситуація з "зерновим коридором" все одно досить хитка. І якщо він (коридор – ред.) закриється, то валютному ринку доведеться несолодко, тому що 60% українського експорту – це АПК", – коментує економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза .

Готівковий ринок теж не викликає (поки що) особливої тривоги. Новий дизайн монетарної політики дається взнаки: обсяг депозитів фізосіб у банках за лютий-квітень, після падіння в січні, зріс більш ніж на 3% . Крім того, з 11 червня НБУ розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати частину обов'язкових резервів. Це має сприяти подальшому стримуванню вільної ліквідності банків.

"Зрештою, не чекаю якихось вагомих коливань на ринку. Навіть незважаючи на збереження проблем з експортом зерна з портів Одеси та значними інтервенціями валюти на міжбанку, гривня почувається стабільно. Тригером для ослаблення гривні може стати рішення НБУ щодо зміни фіксованого курсу. Але дуже малоймовірно, що це рішення буде ухвалено у найближчі 2 місяці", – упевнений Андрій Шевчишин.