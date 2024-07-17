НБУ оновив курс євро: тепер офіційно по 45 грн

Національний банк України встановив нові курси валют на четвер, 18 липня. Згідно з опублікованими даними, вперше курс євро перевищив 45 гривень.

Про це свідчать дані НБУ.

Виходячи з опублікованої інформації, офіційні курси встановлено на такому рівні:

Євро досягло максимального курсу у 45,3457 грн за 1 євро;

Долар США також встановив новий максимум і сягнув 41,4627 грн за 1 долар.

Нагадаємо, наприкінці травня офіційний курс долара вперше в історії України перевищив позначку у 40 грн, а в середині липня офіційний курс долара вперше перевищив позначку 41 грн.

При цьому у держбюджет-2024 Кабмін заклав середньорічний курс 40,7 грн/$.

Уряд очікує середньорічний курс гривні до долара на рівні 45 грн у 2025 році, 46,5 грн – у 2026-му, 46,4 грн – у 2027 році, йдеться у бюджетній декларації на 2025–2027 роки.

Що впливатиме на курс долара у липні

27 червня Україна отримала транш від ЄС у розмірі 1,9 млрд євро, до того ж нещодавно закінчилася Берлінська конференція, де уклали 110 угод сумарно на 16 млрд доларів. Все це впливатиме на стабільність курсу гривні найближчим часом.

Також була ухвалена нова Стратегія кредитування, а зниження облікової ставки до 13% свідчить, що загроза обвалу гривні є мінімальною. Натомість розвиток кредитування найбільш стратегічних галузей та малого і середнього бізнесу - це вагомий крок в економічному поступі.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський зауважив, що 31 липня закінчується термін реструктуризації євробондів, яку провели два роки тому. Якщо не вдасться провести нову реструктуризацію, то Україна буде змушена відновити виплати по євробондах. Це призведе до скорочення валютних резервів та посилить девальвацію гривні. Кредитори відхилили умови реструктуризації, які запропонував Мінфін.

"Швидше за все вдасться домовитися про чергову реструктуризацію, але є велика ймовірність, що Україні доведеться сплатити відсотки за євробонди за два роки. Це також посилить тиск на гривню. В будь-якому разі доки ситуація з реструктуризацією не проясниться, тиск на гривню буде наростати", – пояснив експерт.

Знайти відповідь на питання, чи буде долар по 50 грн і чого чекати від курсу валют восени, можна у статті Delo.ua.

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