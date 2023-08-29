Процес пішов. Як спотові біткоїн-ETF фонди можуть змінити інвестиційний світ

В середині серпня стало відомо, що британська компанія Jacobi Asset Management запустила спотовий біткоїн-ETF фонд. Це перший в Європі проєкт, що торгується на біржі Euronext Amsterdam. Ринок криптоактивів відреагував на новину про etf bitcoin досить мляво, але експерти кажуть, що новий продукт може суттєво змінити розклади в інвестгалузі. Тож Delo.ua вирішила розібратися, що таке спотові біткоїн-ETF фонди, в яких країнах реально інвестувати у такі інструменти та чи можуть українці стати учасниками цих проєктів.

Як запустили біткоїн-ETF у Європі

Фонд компанії Jacobi Asset Management знаходиться під регулюванням Комісії з фінансових послуг Гернсі (Велика Британія). Відповідний дозвіл продукт отримав ще восени 2021 року. Спочатку біткоїн-фонд мав розпочати роботу влітку 2022 року. Але ці плани були перенесені через глобальні проблеми на крипторинку: мається на увазі крах таких проєктів, як Terra, FTX та ін.

Нарешті представники Jacobi Asset Management вирішили, що криптоіндустрія готова прийняти їх продукт, оскільки галузь знаходиться в доволі спокійному стані та більш-менш вийшла з кризи. Тому з 15 серпня біткоїн-фонд почав лістинг на біржі Euronext Amsterdam. Актив котирується під тікером BCOIN. На старті його ціна була в районі $20,5, але через 2 тижні - станом на 28 серпня - вартість інструменту знизилась до $17,7.

Перший в ЕС біткоїн-ETF торгується по 17,7 доллара

Запуск біткоїн-ETF вважають в Jacobi Asset Management знаковою подією, оскільки тепер Європа випереджає США у відкритті інвестування в BTC для інституційних інвесторів, які хочуть безпечного та надійного доступу до переваг цифрових активів за допомогою знайомих і регульованих структур.

"На відміну від інших продуктів на європейському ринку, які є борговими інструментами, наш фонд безпосередньо володіє базовим активом". Мартін Бедналл генеральний директор Jacobi Asset Management

Що таке bitcoin-ETF простими словами

Тепер давайте розберемо, що таке спотовий біткоїн-ETF фонд. Як пояснюють експерти, схема працює наступним чином. Спочатку фонд закуповує реальний біткоїн на криптобіржі. Далі він передає актив до банку-зберігача. Водночас з цим, фонд випускає сертифікати на придбані монети та видає їх інвесторам. Таким чином, клієнт стає учасником інвестиційного фонду та володіє біткоїном не напряму, а через сертифікат біткоїн-ETF.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак говорить, що Jacobi bitcoin-ETF має дві основні особливості:

спотовість;

відповідність "зеленому" порядку.



Тобто, фонд призначений для інституціоналів, яким у своїх портфелях необхідно враховувати норми Європейського регламенту щодо ESG, пояснює Орищак.

"На відміну від існуючих bitcoin-ETN фондів, при купівлі паїв bitcoin-ETF BCOIN, інвестори володітимуть не боргом фонду, а базовим активом, тобто монетами bitcoin. Крім того, форма ETF, на відміну від форми ETN, передбачає жорстке держрегулювання, перевірку звітності та високий рівень захисту інвесторів", - акцентує експерт.

Своєю чергою, президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак в коментарі Delo.ua зазначає, що інструмент у вигляді BCOIN може зацікавити інституційних інвесторів, оскільки ці фонди дійсно знаходяться під жорстким наглядом контролюючих органів. Тож завдяки жорсткому регулюванню держав, клієнти можуть отримати певні плюси. Зокрема:

високий рівень захисту прав інвестора;

зниження ризиків крадіжки біткоїну та ін.



"Такі фонди інвестують у реальну криптовалюту. А інші фонди інвестують у похідні інструменти щодо криптовалюти. Тож якщо інвестор хоче безпечно придбати реальний біткоїн, тепер він може зробити це через bitcoin-ETF, тому не треба самостійно купувати монети через криптобіржу". Тарас Козак президент інвестиційної групи УНІВЕР

Яким чином такі фонди зберігають реальний BTC? Коли bitcoin-ETF купує монету, він передає актив банках-зберігачам: "Тобто, депозитарій бере на себе зобов'язання по зберіганню та захисту цих активів, щоб їх не вкрали, не заблокували та ін. Це новий серйозний рівень можливостей для широкого кола інвесторів", - пояснює Козак.

Водночас з цим, інвестування у bitcoin-ETF має свої мінуси. Ключовий з них – це ризики коливань курсу криптоактиву. А все тому, що монети завжди залишаються ризикованим фінансовим інструментом з величезною волатильністю. При цьому неважливо, придбана крипта самостійно на біржі чи через bitcoin-ETF. Ризики курсових коливань не роблять виключень ні для кого з інвесторів.

Чи з’являться bitcoin-ETF у США

Варто зазначити, що ринок криптоактивів відреагував на запуск біткоїн-фонду від Jacobi Asset Management доволі мляво: в середині серпня альткоїни втратили у ціні 3-15%, а курс BTC майже не змінилися. Тобто, за даними сайту Coinmarketcap, 15-16 серпня біткоїн знаходився на рівні $29,2-29,4 тис.

Як пояснює Максим Орищак з ЦБТ, така поведінка монет недивна, оскільки в умовах дефіциту ліквідності та "криптозими" на ринку цифрових монет, інвестори могли злякатися можливого відтоку коштів інституціоналів з альткоїнів на користь нового фонду BCOIN або в сам bitcoin.

Що правда, ситуація на ринку криптоактивів може суттєво змінитися, коли спотові bitcoin-ETF з'являться в США, продовжує Орищак, але для цих процесів потрібен час.

"Зараз Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) практично не дає жодних коментарів по цій темі. Але представники фондів BlackRock, Valkyrie , Fidelity Investments та інші, що подали відповідні заявки до SEC, вважають, що на ці процеси може знадобитися 6-12 місяців. Тобто, схвалити заявки в США можуть у середині 2024 року". Максим Орищак аналітик ЦБТ

На думку експерта, принципова згода SEC на схвалення заявок американських інвест-фондів уже є, тож зараз в комісії аналізують запропоновані механізми захисту інвесторів: "Скоріш за все, запуск спотових ETF-фондів у США збігатиметься з часом завершення "криптозими". Інвестори це розуміють тому особливо і не нервують через повільність SEC", - говорить Орищак.

Згоден з цим й директор Crane IP Law Firm Іван Нікітченко. Юрист зазначив в коментарі Delo.ua, що створення таких фондів - це частково відповідь на законодавчі обмеження чи відсутність профільного законодавства для ринку інвестицій у криптоактиви в США. Тож запуск кожного нового різновиду біржового активу вперше - це не швидка процедура.

"Регулятори США мають своє законодавство та процедури, і вони не залежать від того, що відбувається в ЄС. Тому вони йдуть своїм темпом, щоб вирішити усі наявні законодавчі проблеми та ризики". Іван Нікітченко директор Crane IP Law Firm

Тож як бачимо, експерти надають доволі позитивний прогноз ринку розвитку спотових біткоїн-ETF.

Як українцям купити bitcoin-ETF

Експерти кажуть, що українці можуть стати інвесторами bitcoin-ETF фондів, але цей процес доволі непростий під час війни та може знаходитися у сірій зоні.

Так, юрист Іван Нікітченко зазначає, що процедура придбання реальних біткоїнів через такі фонди стандартна, як й для участі у роботі фондового ринку за кордоном: "Необхідно відкрити рахунок за кордоном, оформити угоду з брокером/інвестиційним фондом та здійснити операцію з купівлі", - говорить експерт.

Але Тарас Козак попереджає, що під час повномасштабної війни НБУ заборонив проводити певні капітальні операції. Тобто, регулювання забороняє українцям переводити кошти за кордон, щоб купляти капітальні активи. Мається на увазі інвестиції в цінні папери чи щось подібне.

"Фізичні особи не можуть законно переводити ці кошти. Можна це робити не зовсім легально: у розмірі 100 тис. грн в місяць з банківської карти. Для цього люди застосовують транзакції через різні платіжні системи. Але тут є питання не тільки в собівартості таких операцій. Також можуть виникати питання в податкової та інших контролюючих органів". Тарас Козак президент інвестиційної групи УНІВЕР

Якщо ж українці вже мають кошти за межами нашої країни, вони зможуть їх інвестувати в bitcoin-ETF, продовжує Козак, оскільки обмежень для таких операцій немає.

"Якщо українець має рахунок в іноземному банку та може відкрити рахунок в іноземного брокера, тоді з коштів, що вже знаходяться в таких банках, він може купити цінні папери і, в тому числі, сертифікати цього європейського біткоїн-фонду", - пояснює експерт.

Тарас Козак зазначає, що зараз серед українців є великий попит на такі інвестиції, але можливості маленькі. Тобто, люди хочуть купляти іноземні активи, тому що намагаються диверсифікувати свої накопичення через ризики війні в нашій країні.

"Але доки НБУ не зніме обмеження на операції з іноземними активами та на вивід коштів за кордон – вся ця історія буде в сірій зоні", - каже експерт.

Як bitcoin-ETF працюють з інвесторами

Загалом bitcoin-ETF дійсно працюють із інвесторами як й інші звичні фонди, говорять експерти. Тобто, в даному випадку активами фонду стає криптовалюта, на ці монети фонд випускає сертифікати, тож саме ці сертифікати можуть купити інвестори.

"Тобто, коли інвестор захоче придбати біткоїн через фонд, він надсилає запит та кошти через свого брокера в bitcoin-ETF. Далі фонд купує біткоїн, переводить його на свій рахунок в депозитарій. Таким чином, активи фонду зростають, тож сертифікат на ці активи отримує кінцевий інвестор", - пояснює Тарас Козак.

Водночас з цим, інвестори зможуть швидко продавати або купувати сертифікати bitcoin-ETF, як й самостійно на криптобіржі. Але всі операції необхідно проводити через брокера.

"Тобто, ці інвестиційні сертифікати – це фактично офіційні цінні папери, які дуже тісно корелюють з активом біткоїну. Умовно, біткоїн падає в ціні на 20%, сертифікат цього фонду теж впаде на 20%", - пояснює Козак.

Але в приватних інвесторів може виникнути складність у придбанні сертифікатів bitcoin-ETF. Тарас Козак зазначає, що поки що незрозуміло, чи зможуть некваліфіковані інвестори купляти такі активи, оскільки це вже залежить від регуляції кожної країни. Відповідне законодавче визначення є в кожній країні, в Україні також.

"Тож хто такий некваліфікований інвестор? Це інвестор, який недостатньо багатий, кваліфікований, освічений. Таким інвесторам зазвичай не дозволено купляти високо ризиковані інструменти. Тому брокери не мають права продавати таким клієнтам активи, навіть якщо люди хочуть їх придбати". Тарас Козак президент інвестиційної групи УНІВЕР

Тож якщо інвестори планують купити сертифікати bitcoin-ETF, вони мають зрозуміти, де саме зареєстрований фонд. Наприклад, в ЄС. Тоді європейський регулятор може накладати свої обмеження на дії фонду. В тому числі, мова йде про можливість продавати сертифікати європейцям та іноземцям. Це регулювання досить складне і кожна країна має свої правила.

"Тож щоб розібратися в цьому питанні, краще проконсультуватися у свого брокера. Зокрема, можна запитати: я хочу купити такий активів, чи ви дозволяєте? Брокер вже визначає, можна чи ні", - радить Тарас Козак.

Чи з’явиться ринок сертифікатів bitcoin-ETF в Україні

Інвестиційний банкір Тарас Козак каже, що в нашій країні також можуть продавати сертифікати іноземних bitcoin-ETF фондів, але цей процес досить складний. Справа в тому, що під час повномасштабної війни українські інвестиційні компанії не можуть виводити капітал за кордон. Відповідно, легального шляху купити такі сертифікати за кордоном немає.

Водночас з цим, іноземні інвестори можуть завести ці активи в Україну. Але для цього треба побудувати складний шлях: гривня, український інвестор, український брокер, іноземний брокер, що торгує сертифікатами bitcoin-ETF. Поки що такої легальної інфраструктури немає.

Тарас Козак наводить приклад, який дозволяє зрозуміти, як саме працює така схема:

Умовна кіпрська компанія може придбати сертифікати біткоїн-ETF за кордоном.

Потім вона має відкрити рахунок в українському депозитарії.

Далі необхідно перевести сертифікати такого фонду в Україну.

Вже після цього сертифікати реально продати українцям.

"Великого сенсу в таких операціях немає, тому що вони коштують дорого. Хоча якщо в Україні з’явиться попит та українці будуть готові купляти актив, умовно, на 5% дорожче, ніж цей сертифікат коштує в Європі. Тоді в нашій країні може з’явитися невеликий відповідний ринок", - говорить Тарас Козак.

Де ще можна інвестувати в bitcoin-ETF

Максим Орищак з ЦБТ відмічає, що в принципі українці можуть придбати акції Jacobi FT Wilshire Bitcoin (BCOIN), оскільки цей інструмент торгується на біржі Euronext Amsterdam. Тобто, купити активи зможе будь-який інвестор, який має вихід на цей біржовий майданчик.

"Однак, цей bitcoin-ETF може бути дорогим через необхідність дотримуватися Європейських регламентів щодо ESG, тому роздрібним інвесторам краще пошукати інші інструменти". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Як варіант, Максим Орищак пропонує придивитися до спотових bitcoin-ETF, що торгуються в Канаді та Бразилії. Крім того, в США працює bitcoin-ETF від ProShares та Valkyrie Investment, базовим активом у них є ф'ючерс товарної біржі Чикаго (CME) на bitcoin.

Для розуміння: ф'ючерсний bitcoin-ETF - це інвестиційний фонд, який відстежує ф'ючерсні контракти на bitcoin. Він дозволяє інвесторам отримувати прибуток від змін вартості біткоїну без фактичного володіння криптовалютою, оскільки він базується на ф'ючерсах, а не на фізичних активах.

"У цих інструментах захист інвестора не гірший, ніж у Jacobi FT Wilshire Bitcoin", - впевнений Орищак.