Видатки держбюджету в I кварталі зросли майже вдвічі, доходи - лише на 21%

За оперативною оцінкою, всі доходи державного бюджету (загального і спеціального фондів) у першому кварталі 2023 року склали біля 527 мільярдів гривень, повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У співставних показниках (без грантів) ріст доходів бюджету склав 21% відносно показника аналогічного періоду 2022 року. Зокрема, доходи загального фонду за перший квартал склали 388,8 мільярда гривень (з них гранти – 133,8 мільярда), лише за березень - 152,2 мільярда гривень (гранти – 45,8 мільярда).

Як зазначив нардеп, збільшення бюджетних доходів у березні є очікуваним, насамперед через граничні строки сплати податку на прибуток за минулий рік.

Видатки ж держбюджету у першому кварталі сягнули 747,4 мільярда гривень, в тому числі загального фонду – 635,5 мільярда. План видатків по загальному фонду виконано на 88,7%. Проти першого кварталу минулого року, видатки зросли майже у 2 рази.

Дефіцит держбюджету за підсумками першого кварталу склав 220,3 мільярда гривень, в тому числі загального фонду – 244,7 мільярда. При цьому дефіцит із запасом профінансовано за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень. Сальдо (різниця між залученням і погашенням) по ОВДП склало 57,4 мільярда гривень, по зовнішнім залученням – 249,5 мільярда.

Як вказує Гетманцев, порівняно з минулим роком управління бюджетною ліквідністю і фінансування бюджетних видатків покращилось завдяки ритмічному надходженню зовнішньої допомоги. У першому кварталі Україна залучила 400 мільярдів гривень (10,9 мільярда доларів) зовнішнього фінансування, з чого гранти склали третину, а пільгові кредити - дві третини.

"Втім, з огляду на зростання видатків на безпеку і оборону, виконання бюджету залишається напруженим. За рахунок внутрішніх джерел (податки, неподаткові надходження, сальдо ОВДП) у першому кварталі ми зібрали 450,6 мільярда гривень, що становить 60% від видатків держбюджету (за загальним фондом це співвідношення взагалі 49%)", - зазначив голова профільного комітету.

Таким чином, як і минулого року, за рахунок внутрішніх ресурсів Україна наразі може покрити лише трохи більше половини потреб у фінансуванні, причому ця частка майже повністю йде на фінансування воєнного бюджету.

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