Витрати українців за кордоном за три місяці впали на 21% - Альфа-Банк

Альфа-Банк Україна, що зараз змінює назву на Сенс Банк, зазначає, що за останні три місяці карткові витрати його клієнтів за кордоном, виражені у євро, скоротилися на 21%. При цьому, як ідеться у повідомленні фінустанови, значного тиску на купівельну спроможність українців за кордоном завдала девальвація гривні, яка відбулася у липні.

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Проте і у гривневому вираженні, вказують у банку, витрати з використанням українських карток за кордоном за останні три місяці зменшилися на 7%, повернувшись на рівень березня.

"Очевидно, що така слабка динаміка розрахунків на тлі зростання кількості біженців пов’язана із подальшим переходом українців на місцеві джерела доходів. Наприклад, у Німеччині, де функціонує потужна система соціальної допомоги та сприяння працевлаштуванню, карткові витрати українців у липні-вересні скоротилися одразу на 36%", - зазначають в Альфа-Банку.

І це при тому, що міжнародна статистика за цей же період зафіксувала суттєве зростання кількості українців у Німеччині. Відповідно, така статистична картина означає непоодинокі випадки повного чи майже повного переходу українців у цій країні перебування на місцеві засоби розрахунків і джерела їхнього поповнення.

Подібні тенденції, хоч і у менших масштабах, в банку спостерігали і в інших країнах масового перебування українців. Так, у Іспанії та Австрії витрати українськими банківськими картками за 3 місяці скоротилися на 25%, у Італії – на 28%.

Найстабільніше українські мігранти користуються банківськими картками з України у Польщі, яка є наймасовішою країною їхнього перебування, де скорочення платежів за липень-серпень становило лише 11% (а у гривневому обсязі витрати навіть збільшилися на 4%).

У структурі карткових витрат клієнтів Альфа-Банку Україна за кордоном майже 40% припадає на супермаркети та заклади громадського харчування. Ще 12% витрат іде на купівлю одягу та взуття, 9% – на оплату проживання у готелях, 7% – на пальне.

Загалом питома вага закордонних витрат українськими картами скоротилася до мінімуму за весь період військового стану. Якщо у травні частка закордонних розрахунків із українськими платіжними картами сягнула історичного максимуму в 28%, то у вересні цей показник становив вже 21%.

Нагадаємо, що у червні Альфа-Банк Україна вперше зафіксував зменшення витрат українців за кордоном, пов'язуючи це з їх переходом на місцеві джерела доходів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com