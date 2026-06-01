Відкриття готелю в Україні у 2026: скільки потрібно грошей?

За кожним успішним проєктом готельного бізнесу стоїть конкретна фінансова модель із чіткими статтями витрат, порогами входу та розумінням того, що саме впливає на підсумкову суму. Читайте на Delo.ua про те, скільки реально коштує запустити готель в Україні, з яких статей складається бюджет і де найчастіше виникають незаплановані витрати.

Мінімальний поріг входу у готельний бізнес

Перше, що варто зрозуміти: готельний бізнес не терпить надмірної економії на масштабі. Готель менш ніж на 50 номерів має погану рентабельність: постійні витрати залишаються приблизно однаковими незалежно від того, 30 номерів у об'єкті чи 70. Тому девелопери радять розглядати будівництво з бюджетом менш ніж $7 млн.

Конкретний орієнтир: якісний готельний об'єкт на 50 номерів категорії чотири зірки у Буковелі сьогодні коштує $7–8 млн. Це якісно побудований об'єкт у привабливій локації, не мінімальний варіант. Вартість квадратного метра залежить від сегмента і регіону:

преміальний сегмент — від $3 000/м², роздрібна ціна $4 000–6 000/м²;

бізнес-сегмент — $1 500–2 500/м²;

міський бізнес-готель — $1 500–2 000/м²;

курортний або оздоровчий об'єкт — до $1 500/м², але з вищими витратами на інфраструктуру.

З чого складається бюджет: основні статті витрат

Повний кошторис готельного проєкту складається з кількох взаємопов'язаних блоків, і ігнорування будь-якого з них на етапі планування — це пряма дорога до незапланованих доплат у процесі будівництва.

Будівництво або реконструкція

Найбільша стаття, яка забирає 55–57% від загальної вартості проєкту. Сюди входить зведення або переобладнання будівлі, інженерні системи, як-то електрика, водопостачання, опалення, вентиляція, а також облаштування укриття, яке з 2022 року є обов'язковою нормою для нових об'єктів.

Придбання ділянки або приміщення

Друга за обсягом стаття. Якщо земля вже є у власника, ці витрати не плануються, що суттєво змінює загальний бюджет.

Оснащення номерного фонду

Сюди входять меблі, техніка, текстиль, системи клімат-контролю, смарт-замки. Для готельного об'єкта комплектація номера під ключ коштує значно більше, ніж у житловій нерухомості, через стандарти зносостійкості та сервісу.

Інфраструктура

Тут мається на увазі ресторан, SPA, конференц-зали, дитячі зони, паркінг. Для курортних об'єктів ця стаття може сягати 50% від вартості всього комплексу. І саме розвинена інфраструктура скорочує окупність через вищий середній чек і частіші повторні візити.

Енергоавтономність

Вже з 2022 року це вже обов'язкова стаття, а не опція. Генератор, монтаж, автоматика, системи резервного живлення для рецепції, відеоспостереження та доступу можуть обійтися від кількох тисяч до десятків тисяч доларів залежно від масштабу об'єкта, плюс регулярні операційні витрати на пальне та сервіс.

Перший рік роботи

Чимало бюджету піде на зарплати персоналу, маркетинг, комунальні витрати, ліцензії та дозволи. Цю статтю часто недооцінюють, але саме вона визначає, чи вийде готельний бізнес на операційну прибутковість у заплановані терміни.

Що здорожчало після 2022 року

Готельний девелопмент в Україні суттєво ускладнився після початку повномасштабного вторгнення. Собівартість будівництва та оздоблення зросла на 30% у валюті. Кількість кваліфікованих будівельників на ринку скоротилася на 50–60% через мобілізацію та еміграцію. Логістичні ланцюги для імпортних матеріалів ускладнилися, оскільки доставка затримується, а ціни ростуть.

Як результат — терміни реалізації більшості готельних проєктів, що стартували у 2022–2024 роках, розтягнулися вдвічі, а маржинальність девелопменту впала майже до нуля. Той, хто закладає ці ризики у фінансову модель заздалегідь, виходить із ситуації краще за того, хто орієнтується на довоєнні нормативи.

Альтернативний вхід: купівля одного номера

Для інвесторів, які не готові до повноцінного девелоперського проєкту, ринок пропонує інший шлях: придбання окремого юніта в апарт-готелі через кондомініумну модель. Середня вартість одного номера коштує близько $70 000, з діапазоном від $50 000 за бюджетний формат до $160 000 за преміальний лот у брендованому комплексі.

Власник передає номер в управління керуючій компанії та отримує пропорційний дохід без операційної залученості. Дохідність тут становить 8–10% річних у валюті при правильному виборі оператора та локації. Це принципово інший вхідний поріг і принципово інша логіка участі у готельному бізнесі.

Де найчастіше виникають незаплановані витрати

Практика готельного девелопменту в Україні показує кілька типових статей перевитрат, які стабільно з'являються у проєктах.

По-перше, юридична чистота об'єкта і дозвільна документація, особливо якщо будівля має обмеження щодо реконструкції або знаходиться в зоні з особливими містобудівними умовами.

По-друге, архітектурні зміни в процесі будівництва: кожна корекція проєкту на етапі реалізації обходиться значно дорожче, ніж внесена на стадії проєктування.

По-третє, підключення до інженерних мереж у регіонах із недостатньою інфраструктурою.

По-четверте, відповідність сучасним будівельним нормам, зокрема вимогам пожежної безпеки, санітарним стандартам і нормам доступності.

Коли готельний бізнес починає окупатися

За умови реалістичного планування та професійного управління готельний об'єкт виходить на операційний прибуток із першого-другого місяця роботи. Середній термін повної окупності інвестицій — 7–10 років при заповнюваності 55–65% і дохідності 10–15% річних.

Запуск у правильний сезон суттєво прискорює вихід на операційну ефективність: готельний бізнес у Карпатах, відкритий у зимовий сезон, може бути заповненим уже в перший тиждень роботи. Аналогічно для Одеси та прибережних регіонів: відкриття навесні до початку літнього туристичного піку дає змогу з перших місяців формувати базу постійних гостей.

Так, вартість запуску готелю завжди вимагає суму, яку неможливо назвати до завершення проєктування. Проте і розуміння структури витрат і типових ризиків дозволяє закладати правильний запас міцності ще на етапі прийняття рішення про інвестицію.