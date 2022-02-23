Демуринский горно-обогатительный комбинат продолжает торговать с РФ и субсидирует ее ОПК – СМИ

Демуринский ГОК (Днепропетровская обл) в течение нескольких лет поставляет стратегическую продукцию для нужд российской "оборонки" и субсидирует ОПК страны-агрессора за счет искусственного занижения цен и недоплат в госбюджет, сообщает издание Depo.ua.

"На территории Днепропетровской области расположен " Демуринский горно-обогатительный комбинат ", который ведет промышленную разработку Волчанского месторождения титано-цирконовых руд. Официальным бенефициаром этого предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков – акционер и член Совета директоров российской корпорации" ВС В свою очередь входит в состав корпораций "Ростех" и "Рособоронэкспорт", которыми руководит доверенное лицо президента РФ Путина Сергей Чемезов", - говорится в материале издания.

Несмотря на санкции СНБО в отношении Шелкова, корпорации "ВСМПО-Ависма" и оффшорной компании "Limpieza Limited", в течение всего 2021 года ДГОК, пишет Depo.ua, совершенно беспрепятственно отгружал украинское титановое сырье российским потребителям через оффшорную компанию "Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", принадлежащую экс- топ -менеджеру ОГХК Юрию Перцеву и его жене .

Схема поставок титанового сырья Демуринского ГОКа в РФ через компанию Перцева-Журило "Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH."

По словам журналистов, в 2021 году 80% всей продукции ГГОКа поставлялось предприятиям российского ОПК ("Ависма", "Росатом", "Рособоронпром" и др.) через "Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH". В частности, было поставлено 19 760,5 т ильменита, 5959 т рутила, 2786 т циркона. При этом, утвержается в материале, продажи происходили по заведомо заниженным на 25-30% ценам.

"Фактически, отмечает агентство, украинское предприятие в обход санкций поставляло свою продукцию для нужд российской "оборонки" и субсидировало ОПК страны-агрессора за счет льготных цен и систематических недоплат в госбюджет", - говорится в статье .

Журналисты обеспокоены тем, что санкции СНБО относительно тесно связанной с российским ОПК корпорации "ВСМПО-Ависма" были введены, но оказались фикцией.

"Почему санкции не коснулись ее украинских "дочек" "ВСМПО Титан Украина" (Никополь, Днепропетровская область) и "Инвест Агро" (сельхозпредприятие на землях перспективного титанового карьера)? Почему в санкционный список попала оффшорная "Limpieza Limited", а ее работающий титановый актив не попал ни под какие ограничения? Почему теневые схемы поставок украинских титановых концентратов в РФ и Крым до сих пор работают, а легальному экспорту на рынки азиатских стран оказывается яростное сопротивление со стороны СБУ и ДБР? ", - спрашивают журналисты.