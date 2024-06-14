З початку року ринок металопрокату України знизився майже на 4%

За період січень-травень 2024 року українські металургійні підприємства виробили 2568 тис. тонн металопрокату (що становить 129,6% від обсягу аналогічного періоду 2023 року), а українські підприємства протягом цього часу скоротили споживання металопрокату на 3,58% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1 млн 360,9 тис. тонн.

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Частка напівфабрикатів в експортних поставках у січні-травні 2024 року склала 46,79%, що значно нижче показника за аналогічний період 2023 року (48,96%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках за перші п'ять місяців 2024 року значно перевищила показник за той же період 2023 року (40,30% проти 30,75%).

Водночас частка сортового прокату була значно нижчою порівняно з аналогічним періодом 2023 року (12,92% у 2024 році проти 20,29% у 2023 році).

За перші п'ять місяців 2024 року ємність внутрішнього ринку становила 1360,9 тис. тонн металопрокату, з яких 472,9 тис. тонн або 34,75% припадало на імпорт. У січні-травні 2023 року ємність внутрішнього ринку складала 1411,4 тис. тонн, з яких 395,4 тис. тонн або 28,01% було імпортовано. Таким чином, за п'ять місяців 2024 року спостерігається скорочення ємності внутрішнього ринку на 3,58% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, одночасно зростає частка імпортної складової на 6,74%.

Структура імпорту за перші п'ять місяців 2024 року, як і раніше, характеризується значним домінуванням плоского прокату над сортовим (82,07% та 16,13% відповідно); у січні-травні 2023 року домінування плоского прокату над сортовим також було значним (80,45% та 18,46% відповідно).

За інформацією Державної митної служби України, з цього обсягу було експортовано близько 1680 тис. тонн, або 65,4%. У січні-травні 2023 року частка експорту становила 48,7% (966 тис. тонн при загальному виробництві металопрокату 1982 тис. тонн).

Додамо, з початку року Україна виробила 2,4 млн тонн сталі, що виявилось на 32,76% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому Україна піднялася з 23 на 22 місце серед 71 країни-виробника сталі.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи - ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати, були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".

Джерело фото: ua.depositphotos.com