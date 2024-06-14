С начала года рынок металлопроката Украины снизился почти на 4%

За период январь-май 2024 года украинские металлургические предприятия произвели 2568 тыс. тонн металлопроката (что составляет 129,6% от объема аналогичного периода 2023 года), а украинские предприятия за это время сократили потребление металлопроката на 3,58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млн 360,9 тыс. тонн.

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Об этом пишет "Укрметаллургпром".

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках в январе-мае 2024 г. составила 46,79%, что значительно ниже показателя за аналогичный период 2023 г. (48,96%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за первые пять месяцев 2024 значительно превысил показатель за тот же период 2023 (40,30% против 30,75%).

В то же время доля сортового проката была значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (12,92% в 2024 году против 20,29% в 2023 году).

За первые пять месяцев 2024 г. емкость внутреннего рынка составила 1360,9 тыс. тонн металлопроката, из которых 472,9 тыс. тонн или 34,75% приходилось на импорт. В январе-мае 2023 г. емкость внутреннего рынка составляла 1411,4 тыс. тонн, из которых 395,4 тыс. тонн или 28,01% было импортировано. Таким образом, за пять месяцев 2024 наблюдается сокращение емкости внутреннего рынка на 3,58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, одновременно растет доля импортной составляющей на 6,74%.

Структура импорта за первые пять месяцев 2024 г. по-прежнему характеризуется значительным доминированием плоского проката над сортовым (82,07% и 16,13% соответственно); в январе-мае 2023 года доминирование плоского проката над сортовым также было значительным (80,45% и 18,46% соответственно).

По информации Государственной таможенной службы Украины, из этого объема было экспортировано около 1680 тыс. тонн или 65,4%. В январе-мае 2023 г. доля экспорта составила 48,7% (966 тыс. тонн при общем производстве металлопроката 1982 тыс. тонн).

Добавим, с начала года Украина произвела 2,4 млн. тонн стали, что оказалось на 32,76% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом Украина поднялась с 23 на 22 место среди 71 страны-производителя стали.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода – ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году".

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