Дефіцит кадрів сягнув 2,6 млн: найбільший держбанк РФ запускає платформу для масового завозу робітників з Індії

Найбільший російський державний банк "Сбербанк" спільно із сервісом пошуку вакансій "Работа.ру" створив цифрову платформу для спрощення й автоматизації найму іноземних працівників до РФ на тлі гострої кризи робочої сили.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Платформа забезпечує повний цикл рекрутингу: підбір персоналу через закордонних партнерів, оформлення юридичних документів, переїзд та адаптацію фахівців.

Першим напрямом стала Індія, звідки російським роботодавцям пропонують наймати слюсарів, зварювальників та інших технічних спеціалістів. Надалі сервіс планують масштабувати на інші закордонні ринки.

Масштаби кадрової ями в економіці агресора

У керівництві банку визнають, що без залучення мільйонів мігрантів російська економіка не зможе функціонувати:

Поточний дефіцит: за словами заступника голови правління "Сбербанку" Анатолія Попова, дефіцит кадрів у РФ оцінюється у 2,6 млн осіб.

Довгострокові оцінки: голова фінустанови Герман Греф раніше заявляв, що найближчими роками нестача працівників може збільшитися до 2,8–5 млн людей, а масове залучення іноземців залишається єдиним швидким виходом для підтримки темпів зростання.

Найбільш постраждалі галузі: за даними центробанку РФ, рівень забезпеченості компаній працівниками у другому кварталі 2026 року впав нижче за показники 2022 року. Найгостріший брак рук фіксують у сільському господарстві, видобувній та обробній промисловості, виробництві інвестиційних товарів та електроенергетиці.

Водночас російська влада підвищує мінімальну заробітну плату для іноземних працівників та посилює контроль за їхніми доходами, намагаючись зменшити тіньову зайнятість і збільшити податкові надходження до військового бюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіньова зайнятість у РФ сягнула 41%. У січні–травні 2026 року розрив між реальними працівниками та офіційно оформленим штатним персоналом у Росії сягнув 30,5 млн осіб.