Facebook запустив монетизацію для українських авторів із 5 тис. підписників

Facebook почав платити українським авторам / Depositphotos

У січні 2026 року українські користувачі Facebook з аудиторією від 5 000 до 10 000 підписників почали отримувати перші виплати від Meta. Йдеться про підключення до глобальної Content Monetization Program, яка раніше для українського сегмента була обмежено доступною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на канал Digital Masons.

Українським авторам стали доступні такі інструменти монетизації:

  • Unified Program (єдина програма монетизації контенту);
  • Facebook Stars;
  • Підписки (Subscriptions);
  • Брендований контент (Branded Content).

Meta фактично розширює модель виплат не лише на відео, а й на фото та текстові публікації, що посилює конкуренцію з YouTube та TikTok за авторів контенту.

Маркетологи очікують, що активізація монетизації стимулюватиме зростання кількості якісного контенту в українському сегменті Facebook, а також може вплинути на рекламний ринок — зокрема через потенційне зниження вартості залучення (CPC/CPM).

Раніше Meta також анонсувала тестування преміумпідписок для користувачів Instagram, Facebook і WhatsApp, зокрема з інтеграцією застосунку для створення відео Vibes.

Додамо, раніше монетизацію запустив Telegram, а TikTok платитиме за відео, тривалість яких довше однієї хвилини.

Автор:
Тетяна Гойденко