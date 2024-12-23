Коболєву дали два тижні, щоб виїхати з країни: яку помилку допустив Вищий антикорупційний суд

Ухвала Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стосовно колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва містила помилку, через яку він міг виїхати за кордон з 3 по 17 грудня. Про це пише УНІАН.

3 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що ВАКС задовольнив її клопотання та повторно наклав процесуальні обов’язки на Коболєва у справі про виплату йому понад 229 млн грн премій. Серед іншого йшлося про заборону йому виїздити за межі країни.

Видання пише, що ексголову НАК зобов'язали повідомляти слідчих про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками, здати усі закордонні паспорти. Однак строк дії ухвали вказали "до 3 березня 2024 року включно".

"Тобто мова про період часу, який давно минув. Тож Коболєв після 3 грудня 2024 року продовжував перебувати поза дією міри запобіжного заходу і відповідних процесуальних обмежень та міг спокійно виїхати за кордон. І тільки 17 грудня ВАКС виніс окрему ухвалу про виправлення помилки. Нею судді встановили дію процесуальних обмежень для Коболєва "до 3 березня 2025 року включно", – йдеться в матеріалі.

Також зазначається, що 17 грудня Коболєв не з’явився на судове засідання. Чи встиг він через помилку ВАКС покинути Україну, наразі не відомо.

Раніше САП звинуватила ВАКС в саботажі розгляду клопотань про продовження дії запобіжного заходу для Коболєва. Відмова суддів розглядати тоді клопотання САП призвела до того, що термін дії раніше покладених на Коболєва заборон сплив ще 12 листопада.

Крім того, 1 листопада головуючий суддя ВАКС надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.

Сам Коболєв тоді повідомив, що перебував у Києві та не пропустив жодного судового засідання.

В чому обвинувачують Коболєва

Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєву про підозру на початку 2023 року. За даними слідства, в травні 2018 року тодішній очільник "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому було виплачено майже 261 мільйон гривень.

Ці виплати "за екстраординарні досягнення" в декілька разів перевищували нормативно визначені розміри таких виплат (а саме 37,48 мільйона гривень). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові НАК вже було виплачено премію у 2017 році в сумі 12,49 мільйона гривень.

Таким чином, загалом у 2018 році обвинуваченому, як вважає слідство, незаконно було виплачено коштом "Нафтогазу" понад 229,25 мільйона гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Слідство вважає, що Коболєв вчинив зловживання службовим становищем, оскільки для керівників держпідприємств встановлено граничний розмір преміювання у 36 посадових окладів на рік.

23 січня 2023 року ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва, але пізніше Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, відпустивши експосадовця під заставу в 229 мільйонів гривень, тобто суму, заволодіння якою йому інкриміновано.

14 березня 2023 року суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет. Надалі дію цього обмеження неодноразово продовжували, поки у вересні не скасували. 30 листопада 2023 року справу проти Коболєва передали до суду.