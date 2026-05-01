Курс валют на 2-3 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 2-3 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 1 травня.

Курс долара

1 долар США – 43,96 грн.

Курс євро

1 євро – 51,46 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,08 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,75/43,85 Євро 51,46/51,66 Злотий 12,00/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 1 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,55/44,15 50,85/51,85 Ощадбанк 43,60/ 44,20 51,20/51,85 12,20 / 12,60 ПУМБ 43,60/ 44,20 51,20 / 51,90 12,30 / 12,60 Укргазбанк 43,60/ 44,20 51,20/51,85 12,30 / 12,60 Райффайзен 43,74/ 44,13 51,20 / 51,85

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.