Курс валют на 2-3 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 2-3 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 1 травня.
Курс долара
- 1 долар США – 43,96 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,46 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,08 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,75/43,85
|Євро
|51,46/51,66
|Злотий
|12,00/12,10
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 1 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,55/44,15
|50,85/51,85
|Ощадбанк
|43,60/ 44,20
|51,20/51,85
|12,20 / 12,60
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|51,20 / 51,90
|12,30 / 12,60
|Укргазбанк
|43,60/ 44,20
|51,20/51,85
|12,30 / 12,60
|Райффайзен
|43,74/ 44,13
|51,20 / 51,85
У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.