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Курс валют на 20 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

курс валют
Нацбанк встановив офіційний курс долара на 20 серпня / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на сім копійок, водночас євро подорожчало три копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.08.2026 (четвер).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,70 грн (-7 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,86 грн (+3 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11, 98 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 44,51/ 44,03
Євро 51,51/ 52,19
Злотий 11,71/ 12,19

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,25 / 44,85 51,40/ 52,40 11,75/ 12,20
Ощадбанк 44,55/ 45,10 51,70/ 52,50 11,80/ 12,20
ПУМБ 44,50/ 45,10 51,60 / 52,30   11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,55/ 45,10 51,70/ 52,50 11,80/ 12,20
Райффайзен 44,50 / 44,90 51,60 / 52,50

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько

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